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Мурманская область. Арктика (16+)09.09.20 14:00

Более 4 тысяч рецептов выписано в Мурманской области в рамках реализации пилотного проекта Минздрава РФ по обеспечению бесплатными лекарствами людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями

В этом году Мурманская область вошла в число регионов, реализующих пилотные проекты Министерства здравоохранения Российской Федерации по обеспечению бесплатными лекарствами людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Меньше чем за год выписано более 4000 рецептов.

Сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смертности в России. Профилактика их развития и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска – важная задача регионального здравоохранения.

В рамках пилотного проекта Минздрава РФ льготными лекарствами в амбулаторных условиях обеспечивают пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.

Мероприятия проекта реализуются в рамках национального проекта «Здравоохранение», регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Запас медикаментов сформирован до конца года, уже начинаются закупки на следующий год.

Право на помощь имеют пациенты, которые ранее не имели льгот по лекарственному обеспечению, то есть граждане, не имеющие право на набор социальных услуг (не имеющие инвалидность). Получить данную льготу пациенты могут в течение 1 года с момента постановки диагноза или проведения оперативного вмешательства.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, реализация проекта позволяет обеспечить льготными лекарственными препаратами граждан, которые особенно нуждаются в динамическом наблюдении с сердечно-сосудистыми заболеваниями, тем более в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и является важной мерой, направленной на снижение смертности от болезней системы кровообращения.

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