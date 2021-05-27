Более 40 единиц оборудования поступило в медорганизации региона в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения

В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Мурманской области» в медицинские организации Мурманска, Оленегорска, Колы, Мончегорска и Заполярного поступило 44 единицы современного медицинского оборудования. Это 12 аппаратов УЗИ, 1 эндоскопическая стойка, автоматический рефкератометр, 18 стерилизаторов, 6 дефибрилляторов и прочее оборудование на общую сумму более 80 млн рублей. В настоящее время все оборудование введено в эксплуатацию и уже используется медицинскими организациями.

«Совершенствование материально-технической базы – одна из задач программы. В рамках программы модернизации первичного звена за 5 лет предусмотрено приобретение 775 единиц оборудования. Из 99 единиц оборудования, поставки которого предусмотрены на этот год, почти половина уже используется для оказания медицинской помощи. Программа коснется абсолютно всех муниципалитетов и медицинских организаций, которые в них расположены, чтобы приблизить медицинскую помощь к месту жительства наших пациентов», – отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Накануне вместе с коллегами министр ознакомился с оборудованием, которое уже работает в Мурманской городской поликлинике №2 и ходом ремонта помещений, где будет установлено современное рентгеновское и флюорографическое оборудование.

«В нашу поликлинику поступили новые УЗИ-аппараты экспертного класса, авторефкератометр для офтальмолога, стерилизационное оборудование, цистоскоп для уролога, и, самое главное, мы начали ремонт помещений для монтажа современных рентгеновских и флюорографических цифровых аппаратов. Все это позволит повысить качество диагностики», – рассказал главный врач Мурманской городской поликлиники №2 Константин Биджоев.

В 2021 году в Мурманскую городскую поликлинику №2 также будут закуплены 2 рентгеновских аппарата и 1 аппарат для флюорографии легких общей стоимостью более 50 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, помимо поставок оборудования одной из ключевых задач программы является строительство новых и капитальные ремонты уже существующих объектов здравоохранения. В 2021 году на данные цели будет направлено более 350 млн. рублей. В настоящее время уже ведутся работы по капитальным ремонтам в Мурманской городской поликлинике №1, амбулатории п. Тулома, амбулатории п. Пушной, в начале июня состоятся торги на поставку и монтаж модульного ФАПа в п. Раякоски.