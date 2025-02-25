Более 40 медалей разыграли на чемпионате и первенстве Мурманской области по киокусинкай

В мурманском Легкоатлетическом манеже состоялись чемпионат и первенство Мурманской области по киокусинкай, участниками которых стали более 150 спортсменов из различных муниципалитетов региона.

Спортсмены продемонстрировали свои навыки в индивидуальном и групповом зачётах дисциплины «ката» – последовательность движений, которая имитирует бой с одним или несколькими воображаемыми противниками.

«Первенство и чемпионат Мурманской области – это наши основные мероприятия, которые являются отборочным этапом для соревнований на уровне Северо-Запада и России. Наша задача – выявить самых лучших в Заполярье, поэтому желаю всем спортивных побед, удачи и крепкого духа», – сказал президент Ассоциации киокусинкай Мурманской области Анатолий Криводедов, выступая на торжественном открытии соревнований.

В индивидуальном зачёте областных соревнований золотые медали завоевали Дмитрий Хаустов (Североморск), Ярослав Кашинский (Мурманск), Арсен Халатян (Мурманск), Ярослав Ясиновенко (Мурманск), Елисей Мостовой (Североморск), Сергей Харченко (Мурманск), Алексей Кочанов (Североморск), Егор Муратов (Мурманск), Арина Демидова (Мурманск), Екатерина Лукьянова (Североморск), Евдокия Паньшина (Мурманск), Виктория Скачко (Североморск), Милена Крук (Мурманск), Эльвира Гамзаева (Североморск), Валерия Кулакова (Североморск) и Снежана Кочанова (Североморск).

В рамках группового зачёта победу в своих возрастных категориях одержали команды в составе Сергея Серебрякова, Степана Филимонова, Екатерины Лукьяновой (Североморск), Никиты Шишкина, Дмитрия Павлова и Дарья Демчук (Североморск), а также Евдокии Паньшиной, Сергея Харченко и Алины Кузнецовой (Мурманск).

Как отмечает региональное Министерство спорта, в Мурманской области активно развивается спортивная сфера в соответствии со стратегическим планом «На Севере — жить». Среди ключевых целей этого плана — поддержка и развитие спорта, в том числе уникальных его направлений. Также планируется вовлечь северян в массовый спорт, создать условия для подготовки спортсменов и привлечь жителей региона к занятиям физической культурой и спортом для поддержания здорового образа жизни.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/