Более 40 медалей завоевали пловцы Мурманской области на чемпионате и первенстве Северо-Запада в Кингисеппе

В Кингисеппе состоялись чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по плаванию. За медали соревнований, которые проходили с 7 по 10 октября, боролись спортсмены, составившие сборную команду Мурманской области.

В чемпионате Северо-Запада «золото» завоевали Павел Самусенко (7 медалей), Елизавета Прохорова (3 медали), Есения Константинова (1 медаль), и три победы одержали эстафетные команды Кольского Заполярья. Призовые места также заняли северяне Тимофей Кобелев, Кирилл Колпаков и Никита Нечаев. Всего сборная Мурманской области завоевала 14 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей, что позволило победить в общекомандном зачете регионов СЗФО.

В окружном первенстве пловцы Кольского Заполярья также показали высочайший уровень мастерства. В личном зачёте медали получили Тимофей Кобелев, Елизавета Прохорова, Есения Константинова, Егор Щукин и Кирилл Колпаков. По итогам эстафетных заплывов сборная Мурманской области 7 раз поднималась на пьедестал почёта, а в общий медальный зачёт северяне добавили 23 награды, 8 из которых – золотые.

В рамках соревнований в Кингисеппе серебряный призёр чемпионата мира по плаванию, северянин Павел Самусенко провёл мастер-класс. Вместе со своим наставником, заслуженным тренером России Екатериной Лебедик, заполярный спортсмен поделился с юными пловцами тонкостями техники в воде и лично продемонстрировал мастерство в чаше бассейна.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений губернаторского плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555116/#&gid=1&pid=2