Более 40 мероприятий прошли в Мурманской области в рамках проекта «Профилактический щит страны»

Более 40 мероприятий по профилактике и поддержке здорового образа жизни в рамках проекта «Профилактический щит страны» прошли в муниципалитетах Мурманской области. Основные задачи: поощрение здорового образа жизни, предотвращение хронических неинфекционных заболеваний и повышение грамотности населения в вопросах здоровья.

«Всероссийский общественный проект «Профилактический щит страны» направлен на продвижение государственной политики в сфере охраны здоровья граждан, развитие профилактического направления и формирование здоровьесберегающей среды в каждом регионе. Мы стремимся не просто информировать население, но создавать условия для долгой, активной и здоровой жизни. Международные исследования показывают: если к 50 годам у человека отсутствуют ключевые факторы риска – он не курит, не злоупотребляет алкоголем, имеет нормальное артериальное давление, массу тела и не страдает сахарным диабетом, – продолжительность жизни увеличивается в среднем на 14 лет у женщин и на 12 лет у мужчин. Отечественные данные подтверждают: при ведении здорового образа жизни риск смерти в течение последующих шести лет снижается на 40%. Это ещё раз подчёркивает, насколько важна профилактика как ключевой инструмент охраны здоровья нации», – отметила заместитель директора по научной и аналитической работе Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Анна Концевая.

«Стартовал масштабный общественный проект «Профилактический щит страны», акции которого были реализованы уже в нескольких регионах и очень отрадно, что благодаря организаторам он проходит в Мурманской области. У проекта три основных цели. Во-первых, предотвратить развитие хронических неинфекционных заболеваний, потому что они являются основной причиной преждевременной смертности. Например, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, болезни органов дыхания и сахарный диабет. Второе − это популяризация здорового образа жизни, ну и третье – повышение грамотности населения в вопросах сохранения и поддержания здоровья. Сегодня в Мурманской области практически во всех населенных пунктах, в том числе отдаленных, пройдут различные образовательные, спортивные и профилактические мероприятия. Первичная и профилактическая помощь – это основное направление в любой системе здравоохранения. Наша задача сегодня выработать новые подходы в этом очень важном блоке задач, которые стоят перед здравоохранением», – рассказал заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Проведены лекции, круглые столы и семинары, спортивные оздоровительные мероприятия, мастер-классы по оказанию первой помощи. В медучреждениях организованы посты здоровья, консультации специалистов и дополнительные медицинские обследования граждан. Организованы встречи специалистов с главами администраций муниципальных образований и руководителями градообразующих предприятий региона с целью внедрения корпоративных программ общественного здоровья.

«Основная задача – выявить заболевания на ранней стадии, или еще важнее – создать условия для формирования у населения привычки к здоровому образу жизни. Современная наука доказывает, что более 50−70% случаев заболеваний связаны с нарушением принципов здорового образа жизни, и работа с этим − наша основная задача. Профилактика, раннее выявление заболевания − это залог долголетия и увеличения продолжительности жизни наших граждан. Мурманская область − арктический регион со сложными климато-демографическими условиями. Несмотря на это, здесь реализуются значимые инициативы, направленные на сохранение и укрепление здоровья населения. «Профилактический щит страны» − только одна из них», − сообщила руководитель отдела стратегического планирования и внедрения профилактических технологий ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

О мероприятиях, направленных на улучшение показателей общественного здоровья в Мурманской области, рассказала первый заместитель министра здравоохранения региона Екатерина Сулима.

В рамках стратегического плана «На Севере – жить!» реализуются губернаторские проекты «Витаминизация», «Здоровый регион», «Диспансеризация за час», «На Севере – малыш», «Северное долголетие», направленные на улучшение здоровья населения. Более 460 тысяч человек было охвачено профилактическими осмотрами и диспансеризацией в 2024 году. По результатам диспансеризации было выявлено: болезней системы кровообращения − 2241, заболевания органов пищеварения − 1092, злокачественных новообразований − 168, сахарный диабет − 440, заболевания органов дыхания − 379.

Для проведения профилактических мероприятий в отдаленных населенных пунктах организовано 390 выездов медицинских бригад с охватом более 6 тысяч человек. Порядка 10 тысяч прошли диспансеризацию на рабочем месте. За 5 месяцев этого года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 194 тысяч человек. С начала 2025 года организована работа по диспансерному наблюдению на рабочем месте.

Выездной формой диспансерного наблюдения охвачено 56 предприятий. Для повышения доступности медицинской помощи организована работа медицинских шаттлов по 15 маршрутам. За 2024 года выполнено более 1,5 тысячи выездов, перевезено более 17 тысяч человек. В рамках ОМС введена диспансеризация населения репродуктивного возраста. По итогам 2024 года данной формой диспансеризации охвачено более 17,5 тысячи человек, за 5 месяцев этого года − более 20,5 тысячи.

Запущен проект дистанционного мониторинга здоровья, проект «Сертификат молодоженов». Для оперативного получения информации внедрены чат-боты «Жизнь в руках» и «Диспансеризация». Организована работа «школ здоровья» для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями на базе пространств «СОПКИ.СПОРТ» и «СОПКИ.СЕМЬЯ». Реализуется проект «Школа онкопациентов» «За руку!».

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, масштабный общественный проект «Профилактический щит страны» реализуется по инициативе Совета Федерации и Совета Евразийского женского форума, Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России при поддержке Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547584/#&gid=1&pid=16