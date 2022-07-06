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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.22 14:30

Более 40 мешков мусора убрали добровольцы «Молодёжки ОНФ» на территории парка «Териберка»

Содержать в порядке прибрежные и лесные зоны, особо охраняемые территории помогают участники команды «Молодёжки ОНФ». Добровольцы выезжают как самостоятельно, так и вместе с общественниками из других организаций. Где-то помочь организовать субботник просят жители близлежащих улиц, а в каких-то территориях волонтёры убирают мусор регулярно.

Команда Мурманской области посвятила выходной уборке берегов Баренцева моря. Добровольцы выезжали в природный парк «Териберка». Это особо охраняемая территория в Кольском районе. Несмотря на то что расстояние до парка по трассе составляет 134 км и дорога занимает несколько часов, «Молодёжка ОНФ» приезжает сюда не реже трёх раз в год. Чтобы расчистить прибрежную зону Баренцева моря от промышленных отходов. В 2021 году именно отсюда стартовала региональная часть всероссийского проекта «Чистая Арктика».

На этот раз добровольцы проводили уборку совместно с представителями Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области. Волонтёры убрали более 40 мешков мусора.

- Кажется, что собрали очень много отходов. Стекло, железо, запчасти от машин, детские памперсы, шины и многое-многое другое. Но это лишь малая часть всех отходов на берегу Кольского полуострова. Мы с командой сюда вернёмся ещё не один раз, так как хотим видеть наш край чистым и красивым, - отметила координатор команды «Молодёжки ОНФ» в Мурманской области Елизавета Сафонова.

- В процессе уборки мы нашли, например, аккумулятор, в его состав входят щелочные кислоты, пластик и свинец, что очень губительно как для природы, так и для человека. Я хочу гулять и любоваться красотами нашего Кольского края, а не смотреть на залежи старых покрышек и битых бутылок, сказал участник команды «Молодёжки ОНФ» в Мурманской области Павел Ненашев.

 

 

Фото предоставлено региональным отделением ОНФ.

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