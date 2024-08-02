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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.24 17:30

Более 40 млн рублей заёмных средств привлёк малый бизнес под поручительства «ФОРМАП» в I полугодии 2024 года

Некоммерческая микрокредитная компания «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» (НМКК «ФОРМАП») продолжает реализовывать программы по предоставлению поручительств предпринимателям по кредитам в коммерческих банках, в том числе по банковским гарантия на обеспечение исполнения обязательств. В I полугодии текущего года в Мурманской области под поручительства «ФОРМАП» субъектами малого и среднего предпринимательства было привлечено более 40 млн рублей заёмных средств.

«Напомним, что для начинающих предпринимателей со сроком регистрации не более 12 месяцев действует льготная программа «Старт» по предоставлению поручительств по кредитам в коммерческих банках, не требующая залогового обеспечения», - отметил директор НМКК «ФОРМАП» Андрей Дочкин.

Получить поручительство «ФОРМАП» могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Мурманской области и не имеющие задолженность по налогам и сборам, превышающую 50000 рублей.

Получить подробную информацию об инструментах финансовой поддержки Фонда можно на официальном сайте НМКК «ФОРМАП» (Фонд)

Информацию о мерах поддержки бизнеса можно узнать в Центре» Мой Бизнес» по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, на сайте или по телефону (8152) 994-310 (ежедневно - с 9.30 до 18.00, звонок бесплатный).

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