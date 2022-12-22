Более 40 молодых северян удостоены стипендии губернатора Мурманской области в сфере культуры

В этом году 25 молодых северянина получили именную стипендию в сфере культуры. В число стипендиатов вошли учащиеся муниципальных детских школ искусств, студенты Мурманского колледжа искусств и Мурманского арктического государственного университета, воспитанники домов творчества и обучающиеся общеобразовательных школ. География талантов крайне обширна: 37 тысяч рублей получили ребята из Мурманска, ЗАТО Александровск, Мончегорска, Ковдора, ЗАТО Североморск, Апатитов, Кировска и ЗАТО Видяево.

Высшую стипендию «Олимп» в размере 100 тысяч рублей за успехи в области искусств – получил студент эстрадного отделения Мурманского колледжа искусств Николай Максимов.

«Кольское Заполярье – точка притяжения творческой молодёжи, заряженной на достижение больших целей. Создание возможностей для реализации потенциала северян – одно из важнейших направлений развития Мурманской области. Мы стремимся создать условия, при которых ребята с ранних лет могут проявить себя в разных видах искусства. Поэтому для нас важно поддерживать молодёжь на творческом пути, предоставлять дополнительный стимул для развития способностей. Стипендии и премии губернатора дают возможность реализовать эти важные инициативы», – подчеркнула министр культуры Ольга Обухова.

Как сообщает региональное Министерство культуры, на торжественной церемонии озвучили также лауреатов литературной премии губернатора Мурманской области имени Константина Баёва и Александра Подстаницкого. Единовременного денежного вознаграждения удостоились 4 северных автора: Валерия Мазурова, Валерия Смовдер, Павел Быченков и Андрей Кулюкин. Напомним, что размер премии весной этого года был увеличен. Теперь лауреаты имеют возможность получить 35 тысяч рублей. Кроме того, по решению главы региона Андрея Чибиса с 2022 года активная молодёжь Мурманской области получит специальные стипендии в размере 15 тысяч рублей. По направлению «Культура» лауреатами стали 11 одаренных северян. Наибольшее количество баллов набрала хранитель музейных предметов отдела фондов Мурманского областного художественного музея, студентка Мурманского арктического государственного университета Анастасия Шалаева.

Фото предоставлено АНО «Мурманконгресс».