Более 40% работников в Мурманской области не готовы уступить в зарплатных ожиданиях при поиске работы

Команда исследований hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди более чем 32 тысяч работников и соискателей, в том числе в Мурманской области, и выявила, что 43% опрошенных не готовы снижать зарплатные запросы при поиске новой работы или для сохранения старой.

Однако ещё три года назад (в конце 2022 — начале 2023 гг.) доля мурманчан, не согласных на уступки по зарплате, была выше — 58%, таким образом, за три года доля работников, не готовых демпинговать, упала на 15 п.п. Между тем 36% опрошенных на данный момент готовы пойти на уступки в вопросах оплаты труда (за три года доля таких респондентов выросла на 15 п.п.), ещё 21% затруднились ответить.

«Результаты исследования показывают, что молодые кандидаты до 18 лет показывают наибольшую гибкость: 46% готовы снизить ожидания ради трудоустройства, что объясняется отсутствием опыта и высокой потребностью в первом рабочем месте. В возрастной группе 18–24 года баланс смещается: только 33% готовы к уступкам, тогда как 42% — нет. По мере роста профессионального опыта доля готовых снижать зарплатные ожидания сокращается: в группе 25–34 лет таких 29%, а среди 35–44 лет — всего 26%. После 45 лет гибкость вновь начинает расти: в категории 55+ уже 36% респондентов готовы рассматривать снижение зарплаты», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Профессиональные различия

Категорично в вопросах зарплаты настроены соискатели из сферы медицины и фармацевтики, розничной торговли, производства и логистики. В этих профессиональных областях 55% и более участников опроса не готовы уступить в зарплатных запросах при поиске работы. Кроме того, высокую долю отказов показывают специалисты по закупкам (53% не готовы на снижение зарплатных ожиданий), менеджеры по продажам и обслуживанию клиентов, административный персонал, сотрудники автомобильного бизнеса (по 52%), а также учителя и учёные (51%).

С другой стороны, высокую готовность к уступкам демонстрируют респонденты из сферы добычи сырья (35%), сферы безопасности, маркетинга, рекламы и PR, а также стратегического консалтинга и инвестиций (везде по 34%). Интересно, что каждый третий представитель высшего менеджмента также готов уступить в деньгах при поиске работы (33% респондентов выбрали этот вариант ответа).

Географическая разница

Зафиксирована также разница в ответах среди жителей различных регионов России. Так, наиболее гибкими в денежном вопросе оказались соискатели из Кабардино-Балкарской Республики и Республики Карелия — 42% опрошенных в этих регионах допускают сокращения зарплаты ради трудоустройства на новое место. Далее идут жители Камчатского края, Ямало-Ненецкого АО (по 39%) и Республики Коми (38%). Достаточно толерантны к уровню зарплаты также жители Псковской области (37%), Сахалина, Мурманской области (по 36%) и Адыгеи (35%).

Топ-10 регионов России, жители которых готовы снизить свои зарплатные ожидания при поиске новой работы, в первом квартале 2026 года, данные hh.ru

№ Регион Доля респондентов 1 Кабардино-Балкарская Республика 42% 2 Республика Карелия 42% 3 Камчатский край 39% 4 Ямало-Ненецкий АО 39% 5 Республика Коми 38% 6 Псковская область 37% 7 Сахалинская область 36% 8 Мурманская область 36% 9 Республика Адыгея 35% 10 Астраханская область 34% 11 Курганская область 34%

Среди регионов, жители которых не готовы пойти на снижение оплаты, лидирует Смоленская область (58% респондентов). На втором месте Липецкая область (56%), на третьем — Тверская область (55%). По 54% участников опроса не готовы снижать зарплатные ожидания в сразу нескольких регионах — Забайкальский и Хабаровский край, Орловская и Ульяновская области. Довольно жестко настроены также жители Брянской и Владимирской областей, Пермского и Приморского краев и Республики Марий Эл (по 53%).

Топ-10 регионов России, жители которых не готовы снижать свои зарплатные ожидания, в первом квартале 2026 года, данные hh.ru

№ Регион Доля респондентов 1 Смоленская область 58% 2 Липецкая область 56% 3 Тверская область 55% 4 Забайкальский край 54% 5 Орловская область 54% 6 Ульяновская область 54% 7 Хабаровский край 54% 8 Брянская область 53% 9 Владимирская область 53% 10 Пермский край 53% 11 Приморский край 53% 12 Республика Марий Эл 53%

* - опрос проводился в период с 25 декабря 2025 по 17 января 2026 года.