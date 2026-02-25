В Мурманской области упростили трудоустройство ветеранов СВО с инвалидностьюСтартует приёма заявок для участия в программе «Арктическая школа»
Более 40% работников в Мурманской области не готовы уступить в зарплатных ожиданиях при поиске работы

Команда исследований hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди более чем 32 тысяч работников и соискателей, в том числе в Мурманской области, и выявила, что 43% опрошенных не готовы снижать зарплатные запросы при поиске новой работы или для сохранения старой.

Однако ещё три года назад (в конце 2022 — начале 2023 гг.) доля мурманчан, не согласных на уступки по зарплате, была выше — 58%, таким образом, за три года доля работников, не готовых демпинговать, упала на 15 п.п. Между тем 36% опрошенных на данный момент готовы пойти на уступки в вопросах оплаты труда (за три года доля таких респондентов выросла на 15 п.п.), ещё 21% затруднились ответить.

«Результаты исследования показывают, что молодые кандидаты до 18 лет показывают наибольшую гибкость: 46% готовы снизить ожидания ради трудоустройства, что объясняется отсутствием опыта и высокой потребностью в первом рабочем месте. В возрастной группе 18–24 года баланс смещается: только 33% готовы к уступкам, тогда как 42% — нет. По мере роста профессионального опыта доля готовых снижать зарплатные ожидания сокращается: в группе 25–34 лет таких 29%, а среди 35–44 лет — всего 26%. После 45 лет гибкость вновь начинает расти: в категории 55+ уже 36% респондентов готовы рассматривать снижение зарплаты», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Профессиональные различия

Категорично в вопросах зарплаты настроены соискатели из сферы медицины и фармацевтики, розничной торговли, производства и логистики. В этих профессиональных областях 55% и более участников опроса не готовы уступить в зарплатных запросах при поиске работы. Кроме того, высокую долю отказов показывают специалисты по закупкам (53% не готовы на снижение зарплатных ожиданий), менеджеры по продажам и обслуживанию клиентов, административный персонал, сотрудники автомобильного бизнеса (по 52%), а также учителя и учёные (51%).

С другой стороны, высокую готовность к уступкам демонстрируют респонденты из сферы добычи сырья (35%), сферы безопасности, маркетинга, рекламы и PR, а также стратегического консалтинга и инвестиций (везде по 34%). Интересно, что каждый третий представитель высшего менеджмента также готов уступить в деньгах при поиске работы (33% респондентов выбрали этот вариант ответа).

Географическая разница

Зафиксирована также разница в ответах среди жителей различных регионов России. Так, наиболее гибкими в денежном вопросе оказались соискатели из Кабардино-Балкарской Республики и Республики Карелия — 42% опрошенных в этих регионах допускают сокращения зарплаты ради трудоустройства на новое место. Далее идут жители Камчатского края, Ямало-Ненецкого АО (по 39%) и Республики Коми (38%). Достаточно толерантны к уровню зарплаты также жители Псковской области (37%), Сахалина, Мурманской области (по 36%) и Адыгеи (35%).

Топ-10 регионов России, жители которых готовы снизить свои зарплатные ожидания при поиске новой работы, в первом квартале 2026 года, данные hh.ru

Регион

Доля респондентов

1

Кабардино-Балкарская Республика

42%

2

Республика Карелия

42%

3

Камчатский край

39%

4

Ямало-Ненецкий АО

39%

5

Республика Коми

38%

6

Псковская область

37%

7

Сахалинская область

36%

8

Мурманская область

36%

9

Республика Адыгея

35%

10

Астраханская область

34%

11

Курганская область

34%

Среди регионов, жители которых не готовы пойти на снижение оплаты, лидирует Смоленская область (58% респондентов). На втором месте Липецкая область (56%), на третьем — Тверская область (55%). По 54% участников опроса не готовы снижать зарплатные ожидания в сразу нескольких регионах — Забайкальский и Хабаровский край, Орловская и Ульяновская области. Довольно жестко настроены также жители Брянской и Владимирской областей, Пермского и Приморского краев и Республики Марий Эл (по 53%).

Топ-10 регионов России, жители которых не готовы снижать свои зарплатные ожидания, в первом квартале 2026 года, данные hh.ru

Регион

Доля респондентов

1

Смоленская область

58%

2

Липецкая область

56%

3

Тверская область

55%

4

Забайкальский край

54%

5

Орловская область

54%

6

Ульяновская область

54%

7

Хабаровский край

54%

8

Брянская область

53%

9

Владимирская область

53%

10

Пермский край

53%

11

Приморский край

53%

12

Республика Марий Эл

53%

* - опрос проводился в период с 25 декабря 2025 по 17 января 2026 года.

Новости муниципалитетов

Аналитика (18+)Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

