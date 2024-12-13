Более 40 самозанятых Кольского Заполярья приняли участие в традиционной «Ярмарке самозанятых»

В преддверии нового года в Центре «Мой бизнес» подвели итоги традиционной «Ярмарки самозанятых», организованной Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Принять участие в ярмарке могли граждане, применяющие налог на профессиональный доход, зарегистрированные и ведущие свою деятельность на территории Мурманской области.

В этом году мероприятие стартовало 25 мая и прошло в новом формате. Так, до 8 декабря проведено более 40 дней ярмарки по 17 тематикам, в рамках которых самозанятые Мурманской области имели возможность наравне с юридическим лицами реализовывать товары собственного производства в выходные дни во временных павильонах в самых крупных торговых центрах города Мурманска, что способствовало популяризации деятельности самозанятых и предпринимательства в целом.

Среди участников более 40 талантливых заполярных ремесленников из Североморска, Кандалакши, Оленегорска, Гаджиево и Мурманска презентовали свои товары и услуги – текстильные изделия для дома, детскую одежду, игрушки, свечи, аромодиффузеры, канцелярию, пряники и леденцы, арктические сувениры и украшения, изделия из эпоксидной смолы и многое другое.

Заместитель начальника управления государственной поддержки предпринимательства Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области Виктория Свитина поблагодарила Центр поддержки предпринимательства Мурманской области за организацию традиционной «Ярмарки самозанятых» и подчеркнула роль мероприятия в развитии деятельности самозанятых:

«В Заполярье продолжает активно расти число самозанятых граждан. На конец ноября их количество составило более 36 тысяч человек. За год количество применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» возросло в 1,3 раза. Благодаря Вам пополняется ассортимент оригинальных товаров собственного производства, которые реализуются на оборудованных торговых местах, а жители и гости Мурманска имеют возможность приобрести уникальные подарки для себя и своих близких».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/