Марина Табейкина: о предпраздничном кризисе, или Почему наши ожидания часто не исполняютсяЧТО ВХОДИТ В НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ САНТЕХНИКА
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)13.12.24 17:30

Более 40 самозанятых Кольского Заполярья приняли участие в традиционной «Ярмарке самозанятых»

В преддверии нового года в Центре «Мой бизнес» подвели итоги традиционной «Ярмарки самозанятых», организованной Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Принять участие в ярмарке могли граждане, применяющие налог на профессиональный доход, зарегистрированные и ведущие свою деятельность на территории Мурманской области.

В этом году мероприятие стартовало 25 мая и прошло в новом формате. Так, до 8 декабря проведено более 40 дней ярмарки по 17 тематикам, в рамках которых самозанятые Мурманской области имели возможность наравне с юридическим лицами реализовывать товары собственного производства в выходные дни во временных павильонах в самых крупных торговых центрах города Мурманска, что способствовало популяризации деятельности самозанятых и предпринимательства в целом.

Среди участников более 40 талантливых заполярных ремесленников из Североморска, Кандалакши, Оленегорска, Гаджиево и Мурманска презентовали свои товары и услуги – текстильные изделия для дома, детскую одежду, игрушки, свечи, аромодиффузеры, канцелярию, пряники и леденцы, арктические сувениры и украшения, изделия из эпоксидной смолы и многое другое.

Заместитель начальника управления государственной поддержки предпринимательства Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области Виктория Свитина поблагодарила Центр поддержки предпринимательства Мурманской области за организацию традиционной «Ярмарки самозанятых» и подчеркнула роль мероприятия в развитии деятельности самозанятых:

«В Заполярье продолжает активно расти число самозанятых граждан. На конец ноября их количество составило более 36 тысяч человек. За год количество применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» возросло в 1,3 раза. Благодаря Вам пополняется ассортимент оригинальных товаров собственного производства, которые реализуются на оборудованных торговых местах, а жители и гости Мурманска имеют возможность приобрести уникальные подарки для себя и своих близких».

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Единый морской оператор СМП будет стартовать с Чукотского округа
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Юрий
08.12.24 14:27
Был на СВО было ранения не как не могу получить выплаты губернаторские и 3 миллиона и за медаль нет. Осколки в позвоночнике *** Юрий, Вам нужно обратиться в Государственный Фонд "Защитники Отечеств
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алексей
08.12.24 12:49
У нас вся страна так работает, какое удивление...в любой больнице от мокб до мокмц при желании можно найти нарушений, которые будут основанием для закрытия. С Уважением гражданин, врач, филантроп
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Надежда Балабанова
06.12.24 21:22
27.08.2024 мною была отправлена посылка в зону СВО почтой России, 01.09.2024 передана в фельдъегерско-почтовую службу. Декабрь месяц посылку адресат не получил!!! Фельдъегерско-почтовая свои прямые о
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru: что нужно знать каждому самозанятому в СЗФО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Число россиян, ожидающих годовые премии, максимально за 14 лет. Работодатели обещают не подвести-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 1,47 рубля, доллар потерял почти 52 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС досрочно выполнила годовой план по выработке электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика