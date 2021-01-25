Более 40 тысяч туристов посетили Мурманскую область в новогодние праздники

Как сообщили в комитете по туризму, порядка 41 тысячи человек провели новогодние каникулы с 31 декабря по 10 января в Мурманской области. «Количество размещённых лиц составило около 16 тысяч человек. В декабре 2020 года данные составили около 11 тысяч человек», - сообщили в ведомстве.

Чаще всего туристы в зимнем сезоне 2020/2021 посещали Мурманск, Кировск, Апатиты, Оленегорск, Териберку. В Мурманске популярностью у гостей пользовалась площадь Пять Углов, военно-мемориальные комплексы и площадь перед морским вокзалом, в Апатитах - этническая деревня «Огни Имандры», в Оленегорске - саамская деревня «Самь Сыйт».

В Кировске популярностью пользовались снегоходные туры в Хибины, горнолыжный курорт «Большой Вудъявр», ЭТЦ «Снежная деревня», арт-парк «Таинственный лес». В новогодние праздники на горнолыжных склонах региона было продано около 30 тысяч скипассов.

В комитете по туризму уточнили, что назвать долю иногородних туристов, путешествовавших по Мурманской области, не предоставляется возможным. Отмечается, что это лишь предварительные данные. Полная статистика будет сформирована лишь в середине 2021 года.