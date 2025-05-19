Более 40 тысяч жителей Мурманской области приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства

С 21 апреля, когда стартовало всероссийское голосование за объекты благоустройства, в нём приняли участие 41442 жителя Мурманской области. По всей России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» проголосовали 9 млн россиян.

«За первые три недели во всероссийском голосовании за объекты благоустройства приняли участие 9 млн россиян. Это яркое свидетельство активной гражданской позиции наших граждан и доказательство того, что людям важно, в каком городе или посёлке они живут. Преображение общественных пространств делает населённые пункты более современными и удобными для жизни. Появляются новые места для отдыха и общения, развивается местный бизнес, растёт привлекательность для туристов», – отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Процесс голосования устроен максимально просто. Сделать выбор может каждый россиянин старше 14 лет на портале Госуслуг, через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также с помощью волонтёров федпроекта, которые оказывают помощь в общественных местах муниципалитетов – участников.

Голосование продлится до 12 июня. От Мурманской области в нём участвуют 7 муниципалитетов: Мурманск, Кольский округ, Североморск, Мончегорск, Апатиты, Кировск и Полярные Зори. В каждом муниципалитете на голосование выставлены по две территории на выбор. Та, что наберёт больше голосов, будет благоустроена в первую очередь.

«Федеральным центром совместно с правительством Мурманской области были определены опорные населённые пункты. Данные 7 муниципалитетов также стали опорными, они входят в состав агломераций, по которым Мурманской областью разработаны мастер-планы, представленные губернатором Андреем Чибисом Президенту», – сообщила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

Напомним, с 2021 по 2024 гг. на территории региона во всероссийском голосовании приняли участие более 278 тысяч человек. Благодаря их выбору в Мурманской области уже реализованы или находятся в стадии реализации порядка 90 проектов. В Мурманске, например, уже благоустроен Домик моржей, в Сафоново детская площадка, а в Полярном – Площадь Победы.

«В прошлом году проголосовали свыше 90 тысяч северян, надеюсь, что в этом мы увидим от жителей Мурманской области такую же активную поддержку», – подчеркнула Элина Парамонова.

Всего с 2019 года благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» от Камчатки до Калининграда свое преображение получили более 72 тысяч общественных территорий и дворов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/