Более 40 заявок подали творческие команды учеников школ Мурманской области на участие в региональном краеведческом конкурсе «Край героев»

Конкурс организован областным краеведческим музеем и проводится в Кольском Заполярье по инициативе губернатора Андрея Чибиса уже в третий раз. Его основная цель – мотивировать подрастающее поколение изучать героическое прошлого Кольского Заполярья.

В нынешнем году заявки на участие в конкурсе поступили от юных северян из Кировска, Мончегорска, Ковдора, Полярного и других муниципалитетов – ребята создали сатирические плакаты сатирический плакат в стилистике газет Великой Отечественной войны.

Как сообщает Мнистерство культуры Мурманской области, из поступивших работ жюри выберет 10 лучших команд, которые встретятся в финале конкурса на интеллектуальной игре «Война в Заполярье». Как и в прошлом году, юные северяне будут бороться за главный приз – посещение Музея Победы в Москве – ведущего российского музея истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Напомним, что победителями прошлогоднего конкурса стали школьники из Мурманска.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/