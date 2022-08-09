Более 400 человек примут участие в первом чемпионате профессионального мастерства по северным профессиям

С 10 по 14 августа в соответствии с планом основных мероприятий в связи с председательством Российской Федерации в Арктическом совете в 2021–2023 годах в Мурманске состоится первый чемпионат профессионального мастерства по северным профессиям. Об этом вчера на оперативном совещании рассказал заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин. Организаторы мероприятия – Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство Мурманской области, Фонд «Росконгресс» и Агентство развития навыков и профессий.

В чемпионате примут участие команды студентов колледжей из 9 регионов Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ): Мурманской области, Республики Карелии, Архангельской области, Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа.

«В общей сложности в мероприятиях чемпионата примут участие не менее 400 человек, в том числе 80 конкурсантов, 130 экспертов, около 200 участников деловой программы и гостей. В команду от Мурманской области вошли 14 студентов и 14 экспертов-компатриотов», – подчеркнул Юрий Фомин.

Соревнования пройдут по 15 компетенциям, связанным со спецификой северных территорий: «Животновод (оленевод)», «Национальная кухня», «Резьба по дереву/резьба по кости», «Арктический туризм», «Народные промыслы коренных народов Арктики», «Геопространственные технологии», «Обслуживание грузовой техники», «Обслуживание тяжелой техники», «Сантехника и отопление», «Сварочные технологии», «Сетевое и системное администрирование», «Эксплуатация судов водного транспорта», «Электромонтаж», «Инженерный дизайн CAD», «Медицинский и социальный уход».

В рамках деловой программы чемпионата состоятся 2 мероприятия: пленарное заседание «Кадры для новой экономики Арктической зоны»; панельная дискуссия «Инструменты и опыт Агентства развития профессий и навыков для решения актуальных задач по развитию кадров в Арктической зоне».

В обсуждении примут участие представители федеральных органов исполнительной власти, руководители исполнительных органов государственной власти субъектов Арктической зоны Российской Федерации, представители крупного бизнеса, учебных заведений, эксперты.

Участники панельной дискуссии обсудят способы и механизмы взаимодействия учебных заведений и представителей бизнеса, разработанные по уникальным методикам. Знакомство с новыми техниками расширит методические горизонты учебных заведений и поможет подготовить кадры по запросам работодателей.

По окончании деловой программы состоится торжественная церемония, на которой будет дан старт чемпионату. С приветственным словом к участникам обратятся министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Самый юный из конкурсантов с помощью северного бубна даст символический старт чемпионату. В церемонии примут участие творческие коллективы из Мурманска – этнические ансамбли «DrumTamTam» и «Атма и песок».

С 11 по 13 августа в Долине Уюта (легкоатлетический манеж и хоккейный корт) пройдут соревнования по компетенциям. В течение трёх дней участники будут решать профессиональные задачи в условиях, максимально приближенных к реальным производственным условиям. Задания в каждой компетенции разработаны сертифицированными экспертами Агентства развития навыков и профессий. Конкурсанты заранее знакомятся с заданием. На соревнованиях задание может быть изменено, но не более чем на 30%.

По окончании выполнения каждого модуля эксперты оценивают выполненную работу. Общая оценка складывается из суммы баллов по объективным показателям и субъективной оценки экспертов. Соотношение объективной и субъективной оценки устанавливается для каждого модуля.

14 августа в дневное время будут организованы экскурсии по Мурманску для конкурсантов и экспертов из других регионов АЗРФ. В 18.00 состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров чемпионата, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/