Более 400 компьютеров передали школьникам Мурманской области для дистанционного обучения

В Мурманской области для дистанционного обучения школы передали ученикам 456 компьютеров. По словам министра образования и науки региона Анны Головиной, школы и дальше готовы по запросам родителей предоставлять технику. Помощь в организации дистанционного обучения школьников оказывают предприятия «ФосАгро» и «Олкон» – они закупают и дают в пользование технику.

Компания «ФосАгро» приобрела и передала в школы 388 компьютеров. В Апатитах ноутбуки получили 211 учеников и 21 учитель, в Кировске – 129 детей и 27 педагогов. Школьников, у которых нет домашнего интернета, подключают бесплатно к Глобальной сети через дочернюю компанию ООО «Телесеть». Переданная техника после дистанционного обучения останется в пользовании школ.

Ранее в Оленегорске АО «Олкон» было закуплено 68 ноутбуков для местных школ.

Дистанционное обучение становится более привычным и понятным, сократилось количество обращений родителей на телефоны «горячих линий», отклики родителей и учащихся положительные, большинство педагогов перестроились на новый формат работы. Сейчас дистанционное обучение в регионе проводят более 5 тысяч педагогов, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.