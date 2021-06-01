Более 400 нахимовцев пройдут летнюю морскую практику на Северном флоте

С 31 мая по 12 июня на базе кораблей и воинских частей Северного флота 432 воспитанника Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища пройдут летнюю морскую практику.

Программа практики складывается из двух самостоятельных этапов по сухопутному и морскому направлениям.

Нахимовцы пройдут стажировку в дивизии ракетных кораблей, бригаде противолодочных кораблей, бригаде десантных кораблей, в подводных силах, а также в других объединениях, соединениях и воинских частях Северного флота. Кроме того, ребята выйдут в море на большом десантном корабле «Иван Грен» и пассажирском катере ПСК-302, чтобы учиться применять на практике теоретические знания морского дела.

Нахимовцы также примут участие в полевом выходе на базе отдельной бригады морской пехоты и отдельной мотострелковой бригады Северного флота. Программой летней практики предусмотрено проведение практических занятий по огневой и тактической подготовкам, а также преодоление полосы препятствий.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, учебная практика воспитанников Нахимовского военно-морского училища направлена на ознакомление обучающихся с условиями военной службы в воинских частях и на надводных кораблях Северного флота, получение первичных навыков навигации, метеорологии, а также борьбы за живучесть корабля и спасения на море, основам военной практики.