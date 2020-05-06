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Мурманская область. Арктика (16+)06.05.20 12:55

Более 400 новых субъектов малого и среднего предпринимательства смогут воспользоваться мерами поддержки в период пандемии COVID-19

Правительство Мурманской области расширяет региональный перечень пострадавших от коронавируса отраслей экономики. В список предлагается добавить десять новых ОКВЭД, что позволит 447 субъектам малого и среднего предпринимательства воспользоваться мерами поддержки.

Это одно из предложений, включенных в третий пакет мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Мурманской области в 2020 году. Подробнее о дополнительных мерах поддержки по отраслевому принципу на оперативном совещании рассказала заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Говоря о транспортной отрасли, вице-губернатор отметила, что в период пандемии COVID-19 значительно сократился пассажиропоток и снизилась выручка предприятий, осуществляющих регулярные перевозки граждан на межмуниципальных и муниципальных маршрутах. На возмещение недополученных доходов планируется выделить субсидию в размере около 130 млн рублей. Также в 2020 году предлагается обнулить ставки транспортного налога.

В сфере ЖКХ предусмотрена поддержка управляющих компаний и ТСЖ. Как отметила Ольга Кузнецова, в договорах управления многоквартирными домами не предусмотрены затраты на приобретение дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, поэтому принято решение о выделении на эти цели 24,8 млн рублей.

Кроме того, поддержку окажут теплоснабжающим организациям региона. С целью сохранения финансовой устойчивости и обеспечения качественной подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду будут предоставлены авансовые платежи.

Предлагается также увеличить объёмы региональной программы капитального ремонта, в частности по замене лифтового оборудования и ремонту фасадов и крыш жилых зданий в исторических центрах. На переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в 2020-2021 годах из областного бюджета планируется направить 381,2 млн рублей.

Комментируя доклад, губернатор подчеркнул важность принятия третьего пакета мероприятий по поддержке пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Глава региона обратил внимание на необходимость осуществления контроля за доведением выделенной предпринимателям субсидии на заработную плату до сотрудников. «Поступают сигналы, что денежные средства, выделенные предпринимателям на выплату заработной платы, не доходят до работников. Надо жёстко контролировать этот процесс, если такие случаи будут подтверждаться, привлекать к работе правоохранительные органы», – прокомментировал губернатор, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.

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