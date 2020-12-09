Более 400 работ поступило на экологический фотоконкурс Мурманской областной детско-юношеской библиотеки

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В. П. Махаевой подвела итоги областного экологического фото-конкурса «ВО!Круг мусора».

Современный человек должен заботиться об охране природы. Один из способов – это создание чего-то нового из ненужных предметов.Креативный подход помогает в создании красивых элементов декора из мусора. Изготовление такого объекта помогает развивать творческие способности и интересно проводить время, считают организаторы фотоконкурса.

Конкурс проходил с начала октября, участие в нём могли принять все жители региона старше четырёх лет. Перед участниками стояла задача проявить фантазию и дать мусору вторую жизнь в виде красочного панно.

Как сообщает региональное Министерство культуры, всего на конкурс поступило около 400 работ. Проанализировав присланные на конкурс панно, члены жюри сделали вывод, что в мусорных корзинах участников преобладает одноразовая посуда, и конкурс позволил участникам задуматься о необходимости сокращении её использования.

Имена победителей и призеров можно узнать на сайте библиотеки, а ознакомиться с работами – в конкурсном альбоме.

Все участники получат от организаторов сертификаты, победители – дипломы, а авторов самых лучших работ ждут призы от библиотеки и партнеров конкурса.