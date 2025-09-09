Более 400 родителей посетили Губернаторский лицей в день открытых дверей

В Мурманске в Губернаторском лицее состоялся первый день открытых дверей, который посетили более чем 400 родителей учащихся. Директор лицея Лариса Михайлова вместе с педагогами и классными руководителями рассказала о программах дополнительного образования, показала новые кабинеты, лаборатории, актовый зал и столовую.

«Сегодня родители впервые увидели образовательные площадки лицея. Важно понимать, в каких условиях будут учиться дети. Губернаторский лицей – передовая школа Арктики, где мы работаем по трем направлениям: Северный морской путь, минеральные ресурсы и технологии Арктики, биоресурсы и биотехнологии. Родители должны знать и видеть, какие возможности открываются для их детей», – отметила директор.

Гости осмотрели оснащенные современным оборудованием лаборатории по химии, физике и биологии, в технопарк, где установлены комплекты для 3D-моделирования, подводной робототехники и беспилотных систем, центр патриотического воспитания «Рубеж», а также в уникальный для региона киберспортивный центр.

«Мы ожидали, что будет круто, но то, что мы увидели, превзошло все ожидания. Особенно впечатлили технопарк и компьютерный зал с гигантскими мониторами, а также современное оборудование в химическом кабинете. Это серьёзная база для того, чтобы дети развивались и двигались дальше», – поделился своими впечатлениями Илья, отец шестиклассницы.

Другие родители подчеркнули, что оснащение лицея несопоставимо с тем, что было в их школьные годы.

«Сравнивать с нашим временем невозможно. Тогда у нас не было практически ничего, а здесь – современное оборудование, наглядные материалы, все, что нужно, чтобы заинтересовать детей. Если бы можно было отмотать время на 20 лет назад, я бы сама пошла учиться именно сюда», – рассказала Яна, мама обучающихся.

Особое внимание во время экскурсии родители уделили питанию лицеистов. В просторной и современной столовой установлены электронные табло с разнообразным меню, разработанным по программе «Арктическая кухня», все блюда готовятся на территории лицея.

«Сын у нас спортсмен и ест много. Сказал, что вкусно, порции достаточные, а главное – нет очередей. Все на уровне. Ребенок доволен, значит и мы спокойны», – рассказала Елена, сын которой учится в 10 классе.

Напомним, Губернаторский лицей был открыт 1 сентября по инициативе главы региона Андрея Чибиса в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!». Учреждение создано как школа полного дня, сочетающая фундаментальную научную подготовку с практической деятельностью. Здесь обучаются 375 детей – с пятого по восьмые и десятые классы. Образовательная программа синхронизирована с курсами Мурманского арктического университета. Помимо традиционных предметов, лицеисты изучают специальные дисциплины, работают в лабораториях, посещают технопарк, а также занимаются спортом и творчеством.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, сегодня Губернаторский лицей является флагманским проектом региональной системы образования, объединяющим традиции и инновации. Его главная миссия – готовить будущие кадры для развития Арктики, начиная с ранней профориентации и формирования интереса к ключевым для Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553022/#&gid=1&pid=7