Более 400 учеников 5-9 классов приняли участие в региональной физико-математической олимпиаде для школьников «Полярная звезда»

В Мурманской области состоялась региональная физико-математическая олимпиада для школьников «Полярная звезда». Участие приняли участие более 400 учеников 5-9 классов из различных образовательных организаций региона. По результатам олимпиады учащиеся, занявшие призовые места, войдут в состав региональной сборной команды по подготовке к олимпиадам по физике и математике.

Площадками для проведения олимпиады были выбраны региональный центр дополнительного образования «Лапландия», центр цифрового образования «IT-куб», а также Гимназия №1 города Апатиты.

В региональном Министерстве образования и науки отмечают, что проведение подобных региональных олимпиад способствует выявлению талантливых ребят, которые проявляют повышенный интерес к физике и математике.

Учащиеся, вошедшие в состав региональной сборной, смогут посетить образовательный интенсив по решению олимпиадных задач по математике и физике, а также отправиться в профильные смены на базе Регионального центра поддержки одаренных детей «Полярная Звезда». Результаты олимпиады будут опубликованы на сайте Министерства образования и науки Мурманской области не позднее 26 мая 2022 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/