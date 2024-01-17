Более 4000 северян отдохнули и оздоровились в 2023 году

В рамках реализации региональной государственной программы Мурманской области «Социальная поддержка» Министерством труда и социального развития проводится мероприятие по организации отдыха, лечения и оздоровления отдельных категорий северян. В прошлом году жителям нашего региона предоставлялись бесплатные путевки в санатории Мурманской области и в пансионат с лечением «Фламинго» Краснодарского края. В 2023 году оздоровление и отдых получили 4199 северян.

Из них:

- на Черноморском побережье Краснодарского края 2996 человек. В их числе 2212 северян – ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, ветеранов военной службы, ветеранов труда Мурманской области, бывших несовершеннолетних узников фашизма, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, а также 784 работника государственных областных и муниципальных учреждений и их детей до 18 лет;

- в санаториях Мурманской области оздоровление получили 1177 северян из числа лиц старше 70 лет и 26 человек из числа реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.

На данное мероприятие в 2023 году израсходовано 322,5 млн рублей из средств областного бюджета, что на 71,8 млн рублей больше, чем в 2022 году. Это позволило предоставить на 502 путевки больше, чем за прошлый отчётный период.

10 января этого года уже состоялись первые заезды для оздоровления, лечения и отдыха северян старше 70 лет, реабилитированных и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. Санаторно-гостиничный комплекс «Изовела» в Апатитах принял 75 жителей Мурманской области данных категорий.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, для получения путевки необходимо обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства. Подробная информация – на сайте регионального министерства.

Фото: https://gov-murman.ru