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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.24 14:30

Более 41 тысячи северян приняли участие в губернаторском проекте «Витаминизация»

Губернаторский проект «Витаминизация» стартовал в начале этого года по инициативе Андрея Чибиса в рамках стратегического плана «На Севере – жить». За 7 месяцев участие в витаминизации приняли более 41 тысячи жителей Заполярья.

По результатам работы за 7 месяцев в 23 пунктах витаминизации уровень витамина Д в крови ниже нормы был выявлен у более 80% тестируемых. Более 25 тысяч упаковок препарата для компенсации дефицита выдали жителям.

Чаще всего в скрининговом исследовании участвуют женщины – более 30 тысяч участниц. Среди возрастных категорий наибольший интерес к проекту проявили две категории северян - в возрасте от 30 до 34 лет и старше 65. Самые пассивные – жители до 20 лет.

Самые востребованные пункты витаминизации в Апатитах, Мончегорске, Оленегорске, Североморске и в Мурманске. В совокупности в этих населённых пунктах прошло исследование более 21 тысячи человек, из них более 18 тысяч человек получили препарат.

Напомним, что скрининговый проект будет работать до конца 2024 года. В летний период действует летнее расписание: субботу и воскресенье - с 12.00 до 16.00. Пятница – нерабочий день. Подробно с летним графиком каждого пункта витаминизации можно ознакомиться в госпаблике регионального Минздрава.

Запись в пункты витаминизации на проведение бесплатного скринингового исследования уровня витамина D в организме доступна в четверг и пятницу - с 10.00 до 20.00, в субботу - с 9.00 до 15.00 по телефону 8(8152) 56-81-80 (в тоновом режиме набрать цифру 2).

Записаться можно на любой из ближайших дней работы пунктов, при наличии свободных талонов. В дни работы в каждом пункте витаминизации доступны талоны электронной очереди. В этом случае запись проводится в день обращения.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, проверить уровень содержания витамина D в организме сможет каждый желающий старше 18 лет в специально организованных пунктах.

Дефицит витамина D влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, а также вызывает обострение многих хронических заболеваний. Проект позволяет выявить группы пациентов с выраженным дефицитом, которые будут дообследоваться и наблюдаться в поликлинике по месту жительства, а также сформировать привычку прохождения профилактических обследований.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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