Более 42% поступивших в колледжи и техникумы региона имеют средний балл аттестата больше или равный четырём баллам

Вчера в рамках оперативного совещания правительства Мурманской области министр образования и науки Диана Кузнецова доложила о том, как проходила приёмная кампания в учреждениях, реализующих программы среднего профессионального и высшего образования в Кольском Заполярье.

«Приём абитуриентов в этом году вели 20 колледжей и техникумов региона. В рамках кампании предусмотрено более 7,5 тысячи мест для набора студентов на программы среднего профессионального образования. За три года контрольные цифры приёма при поддержке губернатора Андрея Чибиса увеличены почти на треть по самым востребованным направлениям: технические специальности, здравоохранение и педагогика», – отметила глава профильного ведомства.

Диана Кузнецова подчеркнула, что средний балл аттестата более чем у 42% поступивших в колледжи и техникумы на бюджетные места больше или равен четырём баллам. Конкурс среди абитуриентов в учреждениях Заполярья доходил до 11 человек на место. Самыми востребованными оказались следующие специальности: «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», «Сетевое и системное администрирование», «Промышленное рыболовство». Министр образования и науки также отметила, что приёмная кампания идёт в тесном взаимодействии с индустриальными партнёрами региона.

«Объём финансирования системы СПО от предприятий за последние два года составил более 500 млн рублей. Ведущие компании-партнёры: «НОВАТЭК», «Ковдорский ГОК», «Кольская ГМК», «Антей Север», «Кольская АЭС», «ФосАгро», «Северо-Западная фосфорная компания» и другие. Предприятия также содействуют трудоустройству выпускников на свои площадки», –отметила Диана Николаевна.

Набор за счёт средств областного бюджета выполнен на 95%. В колледжах, где остались места, приём документов продлится до 25 ноября. Это важно для выпускников школ, которые сдают экзамены в дополнительный период. За счёт федерального бюджета набор выполнен полностью.

Продолжается приём на программы федерального проекта «Профессионалитет», реализуемого в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить». В Мурманской области уже созданы 7 кластеров, в которых готовят кадры для горнодобывающей, металлургической, рыбопромышленной отраслей, атомной промышленности, медицины, педагогической и туристической сфер. Обучающиеся по программам «Профессионалитета» смогут получить специальность высокой квалификации и опыт на производстве. Работодатели-участники кластеров гарантируют трудоустройство не менее 85 % выпускников.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в Мурманский арктический университет подано почти 4,5 тысячи заявлений. Второй год подряд план приёма на бюджетные места полностью выполнен: студентами, курсантами, магистрантами МАУ стали почти 1,4 тысячи абитуриентов. конкурс в этом году доходил до 10 человек на место. Безусловный лидер среди направлений – «Информационные системы и технологии». Кроме того, интерес со стороны поступающих вызвали «Нефтегазовое дело», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Автоматизация технологических процессов и производств». Из гуманитарных направлений востребованной остаётся педагогика – конкурс составил пять человек на место.