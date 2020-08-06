Более 43 млн рублей из федерального бюджета получат два мурманских колледжа на модернизацию материально-технической базы в рамках нацпроекта «Образование»

Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота и Мурманский индустриальный колледж получат субсидии из федерального бюджета на развитие своей материально-технической базы. Гранты образовательным учреждениям предоставлены по результатам конкурса заявок на государственную поддержку образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота получит из федеральной казны более 20 млн рублей на создание четырех мастерских, оборудованных по стандартам Ворлдскиллс, по компетенциям «Кирпичная кладка», «Малярные и декоративные работы», «Обслуживание тяжелой техники», «Технологии информационного моделирования BIM» в строительстве.

Федеральная поддержка Мурманскому индустриальному колледжу составит порядка 23,5 млн рублей. В колледже будут созданы четыре мастерские по стандартам Ворлдскиллс по компетенциям «Изготовление прототипов», «Инженерный дизайн CAD», «Сборка корпусов металлических судов», «Электромонтаж» (направление – промышленные и инженерные технологии, специализация – машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов).

Важно отметить, что оба образовательных учреждения уже становились победителями конкурсного отбора на создание современных мастерских в 2019 году.

На базе Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота были созданы 5 современных мастерских по направлениям «Сантехника и отопление», «Электромонтаж», «Столярное дело», «Геодезия», «Облицовка плиткой».

На базе Мурманского индустриального колледжа открыли мастерские по компетенциям «Реверсивный инжиниринг», «Обработка листового металла», «Сварочные технологии», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, за год на базе созданных в 2019 году 10 мастерских прошли обучение более 900 человек – студенты, сотрудники предприятий, а также безработные северяне по договору с центрами занятости региона.