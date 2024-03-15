Очередное заседание Мурманской областной Думы состоится 20 мартаПервые избиратели приняли участие в голосовании за Президента России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)15.03.24 13:30

Более 43 тысяч северян приняли участие в профилактических мероприятиях по дорожно-транспортному травматизму по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

В Мурманской области ведутся обширные информационно-пропагандистские программы по безопасности дорожного движения среди детей младшего и школьного возраста в образовательных учреждениях, которые соответствует задачам национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

С начала года в Мурманской области было проведено более 2500 профилактических мероприятий, охват участников: родители (законные представители), педагогический персонал – около 12 тысяч человек, студенты государственных областных профессиональных образовательных организаций – свыше 1000 человек, несовершеннолетние обучающиеся общеобразовательных организаций – около 30600 человек.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с отрядом юных инспекторов движения (ЮИД) проводят акции для детей. В ходе таких игровых встреч дети принимают активное участие в разговоре и показывают хорошие знания  правил дорожного движения.  Школьникам и дошкольникам в доступной форме рассказывают о правилах дорожного движения. Сотрудники полиции обращают особое внимание юных пешеходов на использование световозвращающих элементов на предметах верхней одежды, сумках, рюкзаках, детских колясках в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Именно фликеры помогают сделать пешеходов заметными на дороге и являются действенным способом предотвращения ДТП.

Также профилактические беседы проводятся для студентов колледжей и высших учебных заведений. Основная цель таких мероприятий - формирование правовой грамотности.

Студентам рассказывают об административной ответственности несовершеннолетних за нарушение Правил дорожного движения, управление транспортным средством водителями, не имеющим права управления, а также, к каким последствиям может привести несоблюдение дорожных законов, приводя примеры из практики. Напоминают о самых простых правилах: посмотрите по сторонам, снимите наушники и капюшон, убедитесь, что машины остановились и пропускают вас.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в рамках оперативно-профилактических мероприятий для «Пешеход», «Встречная полоса», «Нетрезвый водитель» для предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий, а также пресечения административных правонарушений в области дорожного движения, сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическую работу с гражданами Мурманской области.

«Помните, что безопасность каждого участника дорожного движения, прежде всего, зависит от самого человека, его понимания необходимости правильного поведения на дорогах и желания соблюдать нормы дорожной безопасности. Не забывайте, что соблюдение правил дорожного движения – это залог вашей безопасности на дороге», – отметила министр Юлия Полиэктова.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стало известно, почему работодатели СЗФО отказывают кандидатам в работе
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

омега
11.03.24 04:35
Отчасти эту проблему можно решить созданием возможностей для работы женщинам. Нужно продлевать работу детских садов, организовывать хорошие продленки в школах, воссоздавать ясли. Тогда у женщин будет
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
олег
06.03.24 23:08
Кстати, поправка-видео - снято с другого судна, а звук слышен по УКВ и является оригиналом.
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
олег
06.03.24 23:01
На судно в море высадилось 6 орлов с автоматами и пистолетами. Пришлось остановить производство морозки рыбопродукции. Некоторые сотрудники пытались вести себя пафосно, чтобы мы - гражданские выполнял
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире16:10«Тайны космоса». Документальный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области у работодателей вырос спрос на рабочих сразу на 40%-PRO Валюту (16+)Рубль стабилен на фоне ожидания ключевых событий ближайших дней-PRO Энергетику (18+)На гидроэлектростанции «Нива ГЭС-3» завершён капитальный ремонт гидроагрегата №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 марта-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Более 70 законопроектов: парламентарии обсудили примерную программу законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2024 год
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика