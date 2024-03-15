Более 43 тысяч северян приняли участие в профилактических мероприятиях по дорожно-транспортному травматизму по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

В Мурманской области ведутся обширные информационно-пропагандистские программы по безопасности дорожного движения среди детей младшего и школьного возраста в образовательных учреждениях, которые соответствует задачам национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

С начала года в Мурманской области было проведено более 2500 профилактических мероприятий, охват участников: родители (законные представители), педагогический персонал – около 12 тысяч человек, студенты государственных областных профессиональных образовательных организаций – свыше 1000 человек, несовершеннолетние обучающиеся общеобразовательных организаций – около 30600 человек.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с отрядом юных инспекторов движения (ЮИД) проводят акции для детей. В ходе таких игровых встреч дети принимают активное участие в разговоре и показывают хорошие знания правил дорожного движения. Школьникам и дошкольникам в доступной форме рассказывают о правилах дорожного движения. Сотрудники полиции обращают особое внимание юных пешеходов на использование световозвращающих элементов на предметах верхней одежды, сумках, рюкзаках, детских колясках в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Именно фликеры помогают сделать пешеходов заметными на дороге и являются действенным способом предотвращения ДТП.

Также профилактические беседы проводятся для студентов колледжей и высших учебных заведений. Основная цель таких мероприятий - формирование правовой грамотности.

Студентам рассказывают об административной ответственности несовершеннолетних за нарушение Правил дорожного движения, управление транспортным средством водителями, не имеющим права управления, а также, к каким последствиям может привести несоблюдение дорожных законов, приводя примеры из практики. Напоминают о самых простых правилах: посмотрите по сторонам, снимите наушники и капюшон, убедитесь, что машины остановились и пропускают вас.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в рамках оперативно-профилактических мероприятий для «Пешеход», «Встречная полоса», «Нетрезвый водитель» для предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий, а также пресечения административных правонарушений в области дорожного движения, сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическую работу с гражданами Мурманской области.

«Помните, что безопасность каждого участника дорожного движения, прежде всего, зависит от самого человека, его понимания необходимости правильного поведения на дорогах и желания соблюдать нормы дорожной безопасности. Не забывайте, что соблюдение правил дорожного движения – это залог вашей безопасности на дороге», – отметила министр Юлия Полиэктова.

Фото: https://gov-murman.ru