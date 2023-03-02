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Мурманская область. Арктика (16+)02.03.23 11:00

Более 430 жителей региона старше 60 лет прошли лечение в стационарах области по профилю «гериатрия»

В Мурманской области специализированная медицинская помощь по профилю «гериатрия» оказывается в двух медицинских организациях, подведомственных региональному Минздраву: Мурманский областной клинический многопрофильный центр и Кольская ЦРБ. По итогам 2022 года на геронтологических койках было пролечено 433 человека старше 60 лет.  

Кроме того, в четырёх медицинских организациях, подведомственных региональному Минздраву, функционируют 5 гериатрических кабинетов: 2 кабинета в Мурманской городской поликлинике №2, по одному кабинету в Мончегорской и Кольской ЦРБ, а также в Оленегорской ЦГБ. На базе Мурманской городской поликлиники №1 действует гериатрический центр. В 2022 году указанные кабинеты посетили более 2160 раз. 

В 2022 году около 54 тысяч человек старше трудоспособного возраста было осмотрено медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, в рамках профилактических медицинских осмотров, включая диспансеризацию.  

В течение 2022 года более 85% жителей области старше трудоспособного возраста, получившие травматический перелом проксимального отдела бедра, получили необходимую хирургическую помощь.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинская помощь по профилю «гериатрия» по медицинским показаниям оказывается жителям Мурманской области старше 60 лет в рамках мероприятий федерального проекта «Разработка и реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» национального проекта «Демография».

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