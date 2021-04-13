Более 44 млн рублей направят в 2021 году на грантовую поддержку в сфере культуры Мурманской области

Более 44 млн рублей правительство Мурманской области направит в 2021 году на грантовую поддержку в сфере культуры региона. Об этом сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева. С 2020 года акцент сделан на интеграцию в государственную культурную политику и поддержку творческих инициатив негосударственных организаций и деятелей культуры.

«Для поддержки творческих инициатив негосударственных организаций и деятелей культуры в 2021 году предусмотрено девять видов грантов на общую сумму 44,4 млн рублей, – отметила вице-губернатор. – Из этих девяти грантов четыре предназначены для НКО, ещё четыре – для физических лиц и один – для субъектов предпринимательства».

На реализацию проектов в сфере поддержки кинопроизводства в Мурманской области предусмотрено три вида грантов на общую сумму 18,5 миллиона рублей.

«Впервые в 2021 году будут поддержаны кинопроекты молодых деятелей кино, на эти цели в областном бюджете предусмотрен 1 миллион рублей, – отметила вице-губернатор. – Гранты на организацию деятельности Центра развития кинопроизводства Мурманской области и рибейты кинокомпаниям были впервые предоставлены в 2020 году. Они показали свою эффективность и способствовали привлечению инвестиций в региональную экономику, продвижению позитивного имиджа Мурманской области за ее пределами».

Как подчеркнула Елена Дягилева, в 2021 году на предоставление рибейтов выделено 10 миллионов рублей. Предполагается, что местные поставщики получат заказы на свои услуги и работы на сумму не менее 33,3 миллиона рублей.

Как сообщает региональное Министерство культуры, кроме того, будут поддержаны творческие инициативы жителей региона в области современного искусства. На эти цели из областного бюджета выделено 4 миллиона рублей.

«Уверены, что талантливые жители региона смогут предложить не только интересные проекты, но и попробовать свои силы в создании уникальных культурных продуктов», – отметила вице-губернатор.

Подробная информация о мерах поддержки и актуальных конкурсах размещена на официальном сайте министерства культуры Мурманской области в разделе «Гранты».