Мурманчанам предлагают пройти опрос «Какой будет площадь Пять Углов?»Выбираем цветовое оформление фасада будущей школы на Казарменном переулке Мурманска
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)13.04.21 16:30

Более 44 млн рублей направят в 2021 году на грантовую поддержку в сфере культуры Мурманской области

Более 44 млн рублей правительство Мурманской области направит в 2021 году на грантовую поддержку в сфере культуры региона. Об этом сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева. С 2020 года акцент сделан на интеграцию в государственную культурную политику и поддержку творческих инициатив негосударственных организаций и деятелей культуры.

«Для поддержки творческих инициатив негосударственных организаций и деятелей культуры в 2021 году предусмотрено девять видов грантов на общую сумму 44,4 млн рублей, – отметила вице-губернатор. –  Из этих девяти грантов четыре предназначены для НКО, ещё четыре – для физических лиц и один – для субъектов предпринимательства».

На реализацию проектов в сфере поддержки кинопроизводства в Мурманской области предусмотрено три вида грантов на общую сумму 18,5 миллиона рублей.

«Впервые в 2021 году будут поддержаны кинопроекты молодых деятелей кино, на эти цели в областном бюджете предусмотрен 1 миллион рублей, – отметила вице-губернатор. –  Гранты на организацию деятельности Центра развития кинопроизводства Мурманской области и рибейты кинокомпаниям были впервые предоставлены в 2020 году. Они показали свою эффективность и способствовали привлечению инвестиций в региональную экономику, продвижению позитивного имиджа Мурманской области за ее пределами».

Как подчеркнула Елена Дягилева, в 2021 году на предоставление рибейтов выделено 10 миллионов рублей. Предполагается, что местные поставщики получат заказы на свои услуги и работы на сумму не менее 33,3 миллиона рублей.

Как сообщает региональное Министерство культуры, кроме того, будут поддержаны творческие инициативы жителей региона в области современного искусства. На эти цели из областного бюджета выделено 4 миллиона рублей.

«Уверены, что талантливые жители региона смогут предложить не только интересные проекты, но и попробовать свои силы в создании уникальных культурных продуктов», – отметила вице-губернатор.

Подробная информация о мерах поддержки и актуальных конкурсах размещена на официальном сайте министерства культуры Мурманской области в разделе «Гранты».

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманчане стали чаще использовать для расчётов банковские карты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров требует кардинального оздоровления космической отрасли страны
-

Последние комментарии

Сергей Иванович
10.04.21 01:47
еще было бы здорово это онлайн выводить)
Комментарий к новости:Наливай и пей! «Мурманскводоканал» переходит на автоматический контроль качества воды
Рудаметов Сергей Борисович
09.04.21 22:34
Класс
Комментарий к новости:Столовая-кафе - школы Мурманска активно готовят проекты «Arctic school»
Педагоги одного из МБОУ города-героя.
09.04.21 20:42
Здравствуйте, аудитория телеканала «Арктик-ТВ»! В телесюжете запечатлена член клуба «Дети военного Мурмана» Тамара Александровна Ушинская, педагог-ветеран города-героя, проработавшая учителем началь
Комментарий к новости:Пока мы помним - подвиг героев будет жить!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Число россиян, согласных на «чёрную зарплату», минимально за 12 лет-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 26 копеек, евро – на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области возбуждено 4 уголовных дела против должников-потребителей электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 13 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Президент РФ поручил до 15 июня определить тарифы на проводку судов по Северному морскому пути
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика