Более 448 тысяч услуг оказали за девять месяцев МФЦ Мурманской области

В МФЦ Мурманской области подвели итоги девяти месяцев работы. Гражданам и юридическим лицам с января по сентябрь 2025 года в многофункциональных центрах было предоставлено более 448 тысяч государственных, муниципальных и иных услуг.

«Достигнутые показатели – результат работы всей команды МФЦ региона. 448 тысяч оказанных услуг за девять месяцев – подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении. Особенно радует высокий уровень удовлетворенности граждан – 98% свидетельствуют о том, что мы своевременно реагируем на запросы населения. В МФЦ продолжают развивать цифровые сервисы и повышать квалификацию специалистов. Центры цифровых компетенций, выездное обслуживание, проведение обучающих семинаров – все это направлено на то, чтобы сделать получение госуслуг максимально удобным для жителей региона», — сообщила министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Наибольшее количество услуг оказано в Мурманске. Отделением по Октябрьскому округу – свыше 81 тысячи, отделением по Первомайскому округу – свыше 60 тысяч, отделением по Ленинскому округу – свыше 48 тысяч. В пятерку лидеров также вошли отделения ЗАТО Североморск (35,3 тысячи) и ЗАТО Александровск (26,2 тысячи), отделения, расположенные в Апатитах (25 тысяч) и Мончегорске (24,5 тысячи).

Среди малых МФЦ, количество окон обслуживания в которых не превышает пяти, наибольшее количество услуг оказали отделения по Ковдорскому округу (8,1 тысячи), Полярным Зорям (7 тысяч) и Терскому округу (5,7 тысячи).

«Если говорить о сферах оказания услуг, то по востребованности МВД России занимает первое место с показателем свыше 86 тысяч обращений. Граждане активно пользуются услугами ведомства для решения вопросов, связанных с документами и регистрационным учетом», — рассказала министр.

Наибольшее количество оказанных услуг: МВД России ‒ более 86,8 тысячи (19%); Министерство труда и социального развития в сфере социальной поддержки населения – более 59,9 тысячи (13%); Социальный фонд России – более 58,5 тысячи (13%); Росреестр в сфере государственного кадастрового учета, регистрации права на недвижимое имущество и предоставления сведений из ЕГРН – более 46,1 тысячи (10%); более 48 тысяч северян обратились для регистрации, подтверждения, восстановления учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

По словам Елены Семеновой, популярностью пользуются и новые механизмы, которые были внедрены в рамках борьбы с мошенничеством, например, такие как самозапрет на кредиты или получение усиленной квалифицированной электронной подписи в приложении «Госключ»: 1859 – человек подали заявления на внесение в кредитную историю сведений о запрете (снятии запрета) на заключение договоров потребительского займа (кредита); 3626 - прошли личную идентификацию для получения усиленной квалифицированной электронной подписи в приложении «Госключ».

Сейчас в регионе работают 200 окон, в том числе 79 – в отделениях Мурманска. Услуги предоставляют 18 отделений МФЦ и 8 территориально-обособленных структурных подразделений.

Как отмечает Министерство цифрового развития Мурманской области, для решения задач по развитию цифровой грамотности населения в отделениях продолжают свою работу 14 Центров цифровых компетенций «МФЦифра», где установлены компьютеры общего доступа в секторах пользовательского сопровождения. За девять месяцев в ЦЦК и СПС оказано более 50 тысяч услуг, проведено 286 обучающих семинаров по работе на портале «Госуслуги», финансовой грамотности, использованию социальных сетей. В мероприятиях приняли участие 633 человека.

Найти графики ближайших семинаров можно на официальном сайте учреждения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555154/#&gid=1&pid=1