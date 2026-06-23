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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.26 16:00

Более 4,5 тысячи бюджетных мест доступно абитуриентам колледжей Мурманской области в 2026 году

В Мурманской области стартовала приёмная кампания по программам среднего профессионального образования. Об этом вчера на оперативном совещании сообщила министр образования и науки региона Диана Кузнецова. Для абитуриентов в 2026 году предусмотрено более 8 тысяч мест, из которых свыше 4,5 тысячи являются бюджетными.

Как отметила министр, Мурманская область входит в число пяти регионов-лидеров страны по доле бюджетных мест по техническим специальностям. Более 60% бюджетных мест в этом году выделено именно на технические направления, а за последние три года объем подготовки кадров по приоритетным специальностям увеличился более чем на треть. Также в колледжах региона в этом году открыты новые образовательные программы, связанные с газоснабжением, веб-разработкой, технологиями искусственного интеллекта и железнодорожным транспортом.

«Для удобства абитуриентов создан единый информационный портал: приемнаякампания51.рф, где собрана вся необходимая информация о поступлении: перечень специальностей, сроки приема документов и правила зачисления. Кроме того, на сайте предусмотрена форма обратной связи, с помощью которой можно получить ответы на интересующие вопросы. Подать документы в колледжи можно через портал государственных услуг, лично, по почте или электронной почте. Прием ведется по рейтингу среднего балла аттестатов. Заявления на очную форму обучения принимаются до 15 августа, а на специальности, предусматривающие вступительные испытания, – до 10 августа», - сообщила глава ведомства.

Диана Кузнецова подчеркнула, что популярность среднего профессионального образования в Кольском Заполярье продолжает расти. За последние десять лет число студентов колледжей увеличилось с 14 до 18 тысяч человек, а сегодня более половины выпускников школ выбирают именно этот уровень образования. Дополнительные возможности для поступления предоставляет участие региона в федеральном эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования. Благодаря этому около 2,9 тысячи девятиклассников, выбравших обучение в колледжах, получили возможность сдавать только два обязательных экзамена – русский язык и математику.

Особую роль в подготовке востребованных специалистов играет федеральный проект «Профессионалитет». Благодаря поддержке губернатора Андрея Чибиса и индустриальных партнеров в Мурманской области созданы десять современных образовательных кластеров. В этом году впервые начнет прием кластер «Хибинский» на базе Апатитского политехнического колледжа, а в 2027 году откроется одиннадцатый кластер «Цифровой код Севера». В текущем году состоится первый выпуск студентов, обучавшихся по программам «Профессионалитета». Дипломы получат более 290 человек, а благодаря тесному взаимодействию с работодателями и целевому обучению более 85% выпускников гарантированно будут трудоустроены.

Продолжается и модернизация инфраструктуры колледжей. В 2026 году в рамках народной программы «На Севере – жить!», национального проекта «Молодежь и дети» и при поддержке предприятий на эти цели предусмотрено более 1 млрд рублей. С нового учебного года для 7 тысяч студентов откроются 267 обновленных образовательных пространств, а число современных лабораторий достигнет 203.

Министр также напомнила, что в регионе действует широкий комплекс мер поддержки студентов. Различные виды стипендий получают более 7 тысяч обучающихся, а обладателями именных и специальных губернаторских стипендий являются около 550 человек. Для участников специальной военной операции, их детей и вдов предусмотрено первоочередное право зачисления по программам среднего профессионального образования, а также дополнительные меры поддержки, включая компенсацию расходов на проезд, питание и проживание.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569854/#&gid=1&pid=1

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