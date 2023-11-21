Более 4,5 тысячи северянок получают «Зарплату мамы»

Вчера в рамках оперативного совещания правительства Мурманской области, предваряющего День матери, губернатор Андрей Чибис рассказал о системе мер социальной поддержки материнства и детства, действующей в регионе.

В частности, глава региона напомнил о мере поддержки, которая появилась в Мурманской области в этом году и позволяет компенсировать расходы на оплату проезда в медицинские учреждения беременным женщинам, а также северянкам, которые возвращаются из роддома. Мера поддержки распространяется на все виды транспортных средств, включая такси и личный автомобиль. Размер компенсации составляет от 700 до 9000 рублей в зависимости от удаленности населённого пункта от заполярной столицы.

«Наряду с другими мерами, в Мурманской области при рождении первого ребёнка действует «Заплата мамы». На текущий момент её получательницами являются свыше 4,5 тысячи северянок, а размер составляет порядка 17 тысяч рублей. Напомню, выплата привязана к величине прожиточного минимума и растёт вместе с ней, поэтому с 1 января 2024 года её размер увеличится», – поделился Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, среди мер, о которых рассказал губернатор, была упомянута ещё одна выплата, установленная в 2023 году. Андрей Чибис напомнил, что при рождении тройни в Мурманской области семья получает право на единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Ранее, в 2022 году, семьям, награждёнными орденом или медалью ордена «Родительская слава» были установлены федеральные выплаты в размере 500 и 200 тысяч рублей соответственно, а также дополнительная региональная выплата в 5 млн рублей. Кроме того, в Мурманской области студентам из многодетных семей компенсируют 100% расходов на обучение в учреждениях, реализующих программы среднего профессионального образования.

«В преддверии Дня матери будут награждены 27 многодетных северянок. Всего с 2009 года 130 матерей были отмечены нагрудным знаком «Материнская слава», а также получили разовое денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей», – подытожил губернатор Андрей Чибис.

Подробнее о мерах поддержки материнства и детства в ходе оперативного совещания доложил министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

Фото: https://gov-murman.ru