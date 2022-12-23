Более 450 млн рублей будет потрачено на модернизацию системы теплоснабжения Алакуртти

В рамках концессионного соглашения между Кандалакшским муниципальным районом, АО «Мурманэнергосбыт» и Мурманской областью планируется реконструкция теплосетей, а также модернизация котельной населенного пункта Алакуртти.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, мероприятия стоимостью 476,7 млн рублей будут реализовываться за счёт собственных средств АО «Мурманэнергосбыт».

«Масштабная модернизация предполагает замену 11 километров тепловых сетей, реконструкцию теплопункта и котельной. Это позволит обеспечить предоставление услуг в бесперебойном режиме для жителей села», – прокомментировал и.о. министра энергетики и ЖКХ Сергей Лупанский.

Фото: https://gov-murman.ru