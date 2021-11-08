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Мурманская область. Арктика (16+)08.11.21 15:30

Более 450 тысяч жителей Кольского полуострова приняли участие в переписи населения

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис ещё раз акцентировал внимание на необходимости прохождения северянами Всероссийской переписи населения. Переписная кампания продлится до 14 ноября включительно.

«Прошу не откладывать на последние дни эту простую, но очень важную процедуру для всех нас, для нашей Мурманской области, для России. Ведь она формирует понимание не только о количестве жителей, проживающих в стране, но и об условиях жизни каждой семьи. Эта информация ляжет в основу формирования приоритетов развития на всех уровнях», – отметил глава региона.

Андрей Чибис напомнил, что северяне могут ответить на вопросы переписи, в том числе, по телефону. Для этого необходимо позвонить по номеру «122», нажать «8» в тональном режиме и ответить на заданные вопросы. «Горячая линия» работает ежедневно с 9.00 до 19.00.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,  до 14 ноября продолжает функционировать сервис для прохождения переписи онлайн на портале «Госуслуги» по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/342164/2. Этим вариантом уже воспользовались более 30% от переписавшихся в Мурманской области. Также пройти процедуру можно очно МФЦ или дождаться визита переписчика.

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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