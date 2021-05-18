Более 4500 школьников Мурманской области приняли участие в «Неделе без турникетов»

Подведены итоги всероссийской акции «Неделя без турникетов», прошедшей с 1 по 30 апреля текущего года, организатором которой является Мурманское региональное отделение Союза машиностроителей России.

В этот раз акция проводилась как в традиционных форматах экскурсий на предприятие общения со специалистами, так и в режиме онлайн.

Школьники и студенты посетили такие организации, как 10-й судоремонтный завод (входит в #ОСК) в г.Полярном, который является лидером по числу организованных визитов, АО «СПТБ «Звёздочка», 35-й судоремонтный завод, а также «Новатэк-Мурманск». К ним присоединились образовательные учреждения, входящие в МРО «СоюзМаш», которые проводили дни открытых дверей, конференции, хакатоны и т.п. Всего в них приняли участие 1862 обучающихся.

Во взаимодействии с Министерством образования и науки Мурманской области были объявлены дни муниципалитетов в регионе, образовательные учреждения которых в назначенное время подключались к видеоэкскурсиям, а по их окончании имели возможность задать вопросы работникам предприятий на тему востребованных профессий, целевого обучения, социального пакета и др. В данном формате поучаствовали 2719 учащихся.

Следующая акция состоится в октябре текущего года.