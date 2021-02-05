Более 46 млн рублей составила экономия по завершенным государственным и муниципальным закупкам региона за январь

В январе 2021 года комитет по конкурентной политике Мурманской области провел 367 закупок на сумму свыше 430 млн рублей для нужд государственных и муниципальных заказчиков региона.

По результатам проведения торгов образовалась экономия бюджетных средств.

Более 4,2 млн сэкономлено на закупках по ремонту и обслуживанию различных приборов, систем, офисной техники; более 2,4 млн рублей – на выполнении работ по благоустройству Ленинградской набережной в Мончегорске. На поставках компьютерной техники и канцелярских товаров экономия составила 3,1 млн рублей, а на закупках услуг по информационно-программному сопровождению и предоставлению лицензий – свыше 1 млн рублей.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, суммарная разница между начальными (максимальными) ценами контрактов и ценами, предложенными победителями закупок, составила 46,7 млн рублей.