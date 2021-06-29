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Мурманская область. Арктика (16+)29.06.21 15:00

Более 4600 кораблестроителей ищут работу в России

Профессиональный праздник российских корабелов – День кораблестроителя (судостроителя) отмечается ежегодно, начиная с 2017 года, хотя имеются упоминания о празднике ещё в российских документах XVII века. Это праздник работников верфей, проектно-конструкторских бюро, профсоюзных и ветеранских организаций судостроительной отрасли – тех, кто строит и строил теплоходы, ледоколы, буровые платформы, атомные субмарины, катера. В преддверии памятного дня эксперты hh.ru проанализировали более 4100 вакансий и 4600 резюме, открытых во 2 квартале этого года, и выяснили состояние отрасли на рынке труда и пожелания соискателей.

Северо-Западный федеральный округ и Санкт-Петербург традиционно имеют больше предложений о работе по специализации «Судостроение», чем в целом по России. Доля вакансий по специализации «Судостроение» от всех производственных вакансий в первом квартале 2021 года осталась неизменной по сравнению с первым кварталом 2020 года по России (2%), Санкт-Петербургу (6%) и Северо-Западному федеральному округу в целом (6%).

За II квартал 2021 года больше всего предложений о работе для судостроителей было открыто для кандидатов из Петербурга (33%), что на 2% больше, чем кварталом ранее. На втором месте – Приморье (8%), на третьем – Москва (6%).

Растёт количество вакансий с вахтовым графиком работы: по сравнению с началом этого года доля таких вакансий по России выросла с 15% до 17%. В разрезе по регионам большая доля вахтовых вакансий на данный момент зафиксирована в Башкортостане (64% от общего числа судостроительных вакансий), в Челябинской области (35%), в Ленобласти (23%), в Нижегородской области (15%). В Москве и Санкт-Петербурге доля вахтовых вакансий в сфере судостроения стабильна – 3% и 2% соответственно.

В свою очередь за II квартал соискатели разместили более 4600 резюме в сфере судостроения. Из них 45% указали, что проживают в Санкт-Петербурге, 7% - в Москве, 5% - в Нижегородской области, по 4% - в Приморском крае, Архангельской области. Ещё по 3% от общего числа резюме приходится на потенциальных работников сферы судостроения из Астраханской, Ленинградской, Калининградской областей. Почти четверть резюме в России разместили представители отрасли из других регионов. 

При этом 14% россиян-соискателей, заинтересованных в работе в сфере судостроения, согласны на вахтовый метод работы - этот показатель немного уменьшился на 1% по сравнению с началом 2021 года.

По итогам II квартала самыми востребованными у работодателей из сферы судостроения стали: сварщики (11% от всех вакансий в сфере), конструкторы (9%), инженеры-конструкторы и руководители проектов (по 8% в каждой специальности). О балансе спроса и предложения в судостроении говорить пока не приходится. В Петербурге уровень конкуренции среди специалистов в июне 2021 года равен 2,6 резюме на одну активную вакансию, что выше на 0,2 пункта, чем в начале года. В других регионах страны, включая Северо-Запад, в среднем на одно предложение о работе приходится 1,8 резюме, при норме в 5–6 резюме на вакансию. Это говорит о дефиците рабочих кадров в отрасли.

Исследования hh.ru показывают, что настроения работников на российском рынке труда и в том числе в производственной сфере во II квартале 2021 г. вернулись на докризисный уровень. Работающие соискатели стали стабильнее чувствовать себя на текущем месте работы и меньше бояться увольнения. Угрозу увольнения сегодня испытывают только 16% соискателей из регионов СЗФО, ещё 77% считают, что на данный момент риска увольнения работодателем у них нет. Для сравнения: по стране в целом увольнения опасаются 21% респондентов, не опасаются – 69%.

При этом соискатели-производственники в вопросе сложности поиска новой работы считают, что, скорее всего, могут столкнуться с проблемами поиска работы. Соискатели из производственной сферы менее уверены в себе, чем, например, представители сферы строительства, ресторанно-гостиничного бизнеса или транспортники.

Что же касается заработных плат, то медианная* зарплата по итогам II квартала в сфере судостроения составляет почти 58 тысяч рублей. Среди высоких предлагаемых работодателями в вакансиях зарплат можно отметить зарплату для сборщиков корпусов металлических судов (около 110000 рублей), инженеров-программистов (около 90000 рублей), электриков (85000).

Вакансии, в которых работодатели предлагают зарплату от 180000 рублей.

Вакансия

Зарплата

Локация

Проектный менеджер (судостроение и судоремонт)

от 200 000 руб. на руки

Москва

Заместитель генерального директора по судостроительному и судоремонтному производству

от 200 000 руб. на руки

Советская Гавань

Начальник отдела внутреннего контроля

от 100 000 до 200 000 руб. до вычета налогов

Санкт-Петербург

Групповой механик/ Суперинтендант

от 183 000 руб. до вычета налогов

Владивосток

Главный инженер (судостроение и судоремонт)

от 150 000 руб. на руки

Москва

Трубопроводчик судовой

от 160 000 руб. на руки

Санкт-Петербург

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах

от 70 000 до 180 000 руб. на руки

Выборг

Сборщик корпусов металлических судов

от 70 000 до 180 000 руб. на руки

Выборг

Сварщик на полуавтомат

от 1 750 до 3 000 EUR на руки

Мурманск

 

* - медианная зарплата отражает количество средств, которые получает среднестатистический работник.

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