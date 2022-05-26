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Мурманская область. Арктика (16+)26.05.22 13:30

Более 47 тысяч северян уже приняли участие во Всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства в Мурманской области

От Мурманской области в федеральном проекте участвуют 17 муниципальных образований: ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО Заозерск, ЗАТО г. Североморск, Апатиты, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, Мурманск, Верхнетуломский, Кильдинстрой, Междуречье, Мурмаши, Ревда, Кандалакшский район и Печенгский округ.

Благодаря Всероссийскому голосованию жители региона могут участвовать в преображении городской среды, самостоятельно решать, где именно должен появится сквер, установлена игровая или спортивная площадка, благоустроена экотропа.

«Новые общественные пространства дают заполярным городам импульс для дальнейшего развития, становятся местом для созидательного общения граждан разного возраста и социальных групп. Приглашаю всех, кто ещё не принял участие во Всероссийском голосовании, сделать это. Вместе мы добьёмся лучшего результата», – прокомментировала промежуточные результаты голосования заместитель губернатора – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Свой выбор той или иной территории или дизайн-проекта, которые будут реализованы в 2023 году, уже сделали более 47 тысяч северян.

Голосование активно до 23.59 (мск) 30 мая. Процедуру можно пройти тремя способами:

- на странице 51.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;

- на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте вашего муниципалитета;

- через приложение волонтёров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

Всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

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