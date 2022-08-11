Более 48,8 млн рублей выделено на развитие спортивной инфраструктуры Мончегорска

Глава региона Андрей Чибис подписал постановление о выделении средств в размере 48,8 млн рублей на реновацию спортивной инфраструктуры Мончегорска.

Одной из основных задач правительства Мурманской области является модернизация существующих спортивных объектов, а также создание новых возможностей для тренировочного процесса и активного отдыха северян. Постановление, подписанное губернатором, позволит существенно модернизировать ключевой для Мончегорска объект.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, финансовая поддержка регионального правительства в размере более 48,8 млн рублей поможет реализовать капитальный ремонт фасада здания Спортивной школы олимпийского резерва, стадиона и благоустройство прилегающей территории. Работы планируется завершить в 2022 году.

Напомним, что Спортивная школа олимпийского резерва в Мончегорске – центральная площадка для подготовки будущих чемпионов по футболу, лыжным гонкам, хоккею с мячом и конькобежному спорту. Запланированные мероприятия, реализуемые в рамках региональной программы «Развитие спортивной инфраструктуры», помогут создать комфортных условия для юных заполярных спортсменов и продолжить работу по подготовке спортивного резерва Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/