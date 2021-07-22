Мурманская область. Арктика (16+)22.07.21 16:30
Более 49 млн рублей будет направлено на модернизацию лабораторий медучреждений региона, осуществляющих диагностику инфекционных болезней
На модернизацию лабораторий медицинских организаций региона, осуществляющих диагностику инфекционных болезней, будет направлено более 49 млн рублей. Финансирование из федерального бюджета составит более 34,8 млн рублей; свыше 14,2 млн будут выделены из резервного фонда правительства Мурманской области. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Чибис.
Укрепление материально-технической базы учреждений осуществляется в рамках государственной программы Мурманской области «Здравоохранение», отмечает региональное Министерство здравоохранения.
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