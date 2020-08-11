Более 5 миллиардов рублей направлено на финансирование строек Мурманской области в 2020 году

Более 5 миллиардов рублей направлено на финансирование строек и капитальных ремонтов в Мурманской области в 2020 году. Всего в регионе реализуется 93 объекта. Из них 30 – новое строительство, 50 – капитальный ремонт и реконструкция, по 13 объектам разрабатывается проектно-сметная документация, чтобы в следующем году начать работы.

По словам заместителя губернатора – министра строительства Мурманской области Владислава Сандурского, в августе динамика работ будет расти. По поручению губернатора Андрея Чибиса, на строительстве школы в Североморске по нацпроекту «Образование» уже в ближайшие дни будет увеличено количество задействованных специалистов. К середине августа численность составит около 200 человек, к концу месяца количество строителей будет увеличено до 250. По результатам 7 месяцев года можно говорить об образовавшейся экономии, которая составляет около 200 миллионов рублей. Сэкономленные средства по согласованию с минфином будут перераспределены на другие объекты и мероприятия, где требуется дополнительное финансирование.

По национальному проекту «Демография» в Североморске ведутся работы по возведению детского сада на 220 мест. В ближайшие месяцы строители должны успеть закрыть тепловой контур, чтобы в зимнее время приступить к отделке помещений.

На улице Причальной в посёлке Мурмаши также строится новый детский сад – подрядная организация огородила площадку, получила разрешение на строительство, до зимы должна быть завершена коробка здания.

Завершается электронный аукцион по выбору исполнителя работ по строительству детского сада на улице Капитана Орликовой в Мурманске, работы стартуют после определения подрядчика и должны завершиться к концу 2021 года. Также начались подготовительные работы для строительства детского сада на улице Достоевского в областном центре.

До конца этой недели определится подрядная организация по строительству детского сада в Алакуртти Кандалакшского района.

Также в рамках нацпроекта «Демография» строится каток с искусственным льдом «Авангард» в Мурманске, физкультурно-оздоровительный комплекс в Апатитах, реконструируется спорткомплекс «Долина Уюта», возводится административный комплекс горнолыжной школы олимпийского резерва в Кировске, монтируется новый подъёмник для спортсменов.

Несколько объектов реализуются по нацпроекту «Экология». В Туломе ведётся реконструкция водозаборных сооружений, в Териберке по схожему проекту уже разрабатывается проектно-сметная документация.

Как сообщает региональное Министерство строительства, по национальному проекту «Культура» идет масштабная реконструкция здания Мурманского областного драматического театра. Процент строительной готовности 69,28%.

В ближайшее время будет принято в эксплуатацию пожарное депо в Умбе. Процент строительной готовности 98,4%. Ожидается, что объект будет принят в эксплуатацию во второй половине августа.