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Мурманская область. Арктика (16+)27.09.21 12:00

Более 5 млрд рублей заработала туристическая сфера Мурманской области за последние два года

Сегодня в рамках оперативного совещания в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис поздравил всех сотрудников туристической сферы с Всемирным днём туризма. Глава региона отметил, что за последние два года отрасль благодаря своей активной работе заработала более 5 млрд рублей.

«Туризм действительно стал отраслью экономики для Мурманской области. И это очень хороший результат. Сегодня мы отмечаем Всемирный день туризма, и я хочу поздравить всех сотрудников этой сферы с таким праздником. Конечно же, в настоящее время туризм – это отрасль, которая даёт дополнительные доходы как в бюджет, так и нашим работодателям», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор отметил, что сегодня состоится заседание совета по туризму Мурманской области, где будут обозначены приоритетные направления дальнейшего развития туристической сферы региона.

 

 

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