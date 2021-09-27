Более 5 млрд рублей заработала туристическая сфера Мурманской области за последние два года

Сегодня в рамках оперативного совещания в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис поздравил всех сотрудников туристической сферы с Всемирным днём туризма. Глава региона отметил, что за последние два года отрасль благодаря своей активной работе заработала более 5 млрд рублей.

«Туризм действительно стал отраслью экономики для Мурманской области. И это очень хороший результат. Сегодня мы отмечаем Всемирный день туризма, и я хочу поздравить всех сотрудников этой сферы с таким праздником. Конечно же, в настоящее время туризм – это отрасль, которая даёт дополнительные доходы как в бюджет, так и нашим работодателям», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор отметил, что сегодня состоится заседание совета по туризму Мурманской области, где будут обозначены приоритетные направления дальнейшего развития туристической сферы региона.