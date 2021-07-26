Более 5% территории Мурманской области выделено под программу «Гектар Арктики»

В воскресенье, 1 августа, в Мурманской области стартует программа по упрощённому получению земельных участков в Арктической зоне Российской Федерации. Об этом сегодня на оперативном совещании напомнил губернатор Андрей Чибис.

«Мы определили более 730 тысяч гектаров, которые будут выделены по этой программе. Это более 5% территории Мурманской области. Северяне живо интересуются «Гектаром» – только в первый день запуска интерактивной карты ею воспользовались около 4 тысяч человек», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор также подчеркнул, что непосредственно 1 августа, в день запуска самой программы получения участков, возможен обвальный спрос на электронную услугу по подаче заявок, поэтому не исключены какие-либо технические сбои. В связи с этим региональному министерству имущественных отношений поручено минимизировать риски и предоставить северянам возможность беспрепятственно получать всю необходимую информацию.