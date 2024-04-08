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Мурманская область. Арктика (16+)08.04.24 16:45

Более 5 тысяч комментариев со словами поддержки Андрею Чибису оставили северяне в соцсетях

На минувшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 932 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также портала «Госуслуги». Отработано 854. Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

«В связи с произошедшим, ЦУР фиксировал огромное количество пожеланий здоровья Андрею Владимировичу. Всего северяне оставили более 5 тысяч комментариев со словами поддержки и пожеланиями скорейшего выздоровления губернатору Мурманской области. Центр управления регионом также присоединяется к пожеланиям», — отметил Артём Марышев.

Наибольшее количество обращений в соцсетях зафиксировано в блоке «ЖКХ». Например, 26 марта жители дома №4 по улице Юбилейная в Заполярном пожаловались на неприятный запах в подъезде. По словам жильцов, проблема не решается последние 3 года. Администрация Печенгского округа пообещала, что неисправности будут устранены до конца марта, далее срок перенесли на начало апреля, в настоящее время работы планируется завершить к 22 апреля.

В блоке «Благоустройство» жители Апатитов обратились за помощью к властям по вопросу создания интерактивной карты зеленых насаждений и разработки концепции озеленения города. Диалог с пользователем специалисты Минграда и администрации муниципального образования вести отказались. Несмотря на это властям рекомендовано рассмотреть предложение жителей и проинформировать население о планах по озеленению города.

26 марта мурманчане пожаловались на то, что в их дворах с января складируют снег. Сугробы образовались во дворе на Героев Рыбачьего, между 71 и 55 домами. Специалистами управления Первомайского административного округа обещают сообщить о принятых управляющей компанией мерах к 12 апреля.

В блоке «Здравоохранение» граждане задавали уточняющие вопросы по программе витаминизации населения. Жителям предоставлена вся необходимая информация о режиме работы и адресах пунктов витаминизации на территории муниципалитетов.

Одной из основных тем жалоб жителей в блоке «Дороги» стала расчистка тротуаров от снега и обработка их противогололедными материалами. Больше всего сообщений на тысячу населения поступило из Мончегорска. Основная масса сигналов отработана, остальные — на контроле у администраций муниципальных образований.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, в блоке «Социальное обслуживание и защита» вопросы в основном касались порядка и сроков предоставления региональных пособий и иных мер социальной поддержки. Все сообщения отработаны, необходимые разъяснения жителям предоставлены.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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