Мурманская область. Арктика (16+)20.01.26 11:00

Более 5 тысяч северян и гостей региона приняли участие в IX фестивале новогодней сказки «Морозко» в Оленегорске

В Оленегорске завершился IX фестиваль «Морозко», который на протяжении трех дней дарил участникам настоящую зимнюю сказку. Всего в масштабном новогоднем событии приняли участие более 5000 северян и гостей Мурманской области, в том числе семьи военнослужащих и участников СВО.

В первый день в Центре досуга и культуры «Полярная звезда» состоялось торжественное открытие фестиваля. Артисты представили зрителям новогодние спектакли и интерактивную программу. Кроме того, в рамках фестиваля прошла творческая лаборатория для специалистов библиотек, работающих с детской и юношеской аудиторией. В профильном мероприятии приняли участие библиотекари из Мурманска, Оленегорска, Кировска и Мончегорска.

Второй день фестиваля запомнился игровыми программами, сказочными постановками и работой выставки-ярмарки «Морозная ярмарка», где мастера со всего региона представили свои работы. Главным событием дня стала встреча жителей с главными героями праздника: оленегорским Морозко, Всероссийским Дедом Морозом из Великого Устюга и Российской Снегурочкой из Костромы. Главные волшебники страны посетили Оленегорскую коррекционную школу-интернат, где вручили подарки детям, которым требуется особые забота и внимание.

Сказочные персонажи провели костюмированный забег, состоялся открытый чемпионат по перетягиванию трактора, а завершился вечер грандиозным мега-хороводом и захватывающим огненным шоу.

Третий, заключительный день, продолжил радовать гостей работой ярмарки и новогодними спектаклями. Также Морозко и Российская Снегурочка посетили Снежную деревню и Полярный альпийский ботанический сад в городе Кировске. А финальной точкой фестиваля стала яркая церемония закрытия конкурсной программы, где подвели итоги творческих состязаний.

Фестиваль «Морозко» стал частью масштабной новогодней кампании в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!». Напомним, фестиваль зимней сказки реализуется на грантовые средства конкурса «Творчество регионов» благотворительного фонда «Доброта Севера» в партнерстве с Агентством социальной информации и при поддержке компании «Северсталь», министерства культуры Мурманской области и администрации города Оленегорска.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560697/#&gid=1&pid=4

