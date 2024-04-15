Более 5 тысяч спортсменов и более 40 тысяч болельщиков объединила Полярная Олимпиада в этом году

Итоги проведения Полярной Олимпиады в Мурманской области стали одной из ключевых тем, вынесенных на повестку оперативного совещания в региональном правительстве.

«В этом году зрителями 89-го Праздника Севера и 64-го Праздника Севера учащихся стали больше 40 тысяч человек, а участниками соревнований – более пяти тысяч двухсот спортсменов. Разыграно пятьсот четырнадцать комплектов медалей и 44 кубка», – сообщила врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках масштабного события состоялось более 40 спортивных мероприятий, в числе которых всероссийские соревнования по горнолыжному, парусному и конькобежному спорту, лыжные гонки. Финальным состязанием станут соревнования по фристайлу, которые пройдут в Кировске с 22 по 25 апреля.

Подробнее об итогах проведения 89-го традиционного Праздника Севера и 64-го Праздника Севера учащихся доложила министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Фото: https://gov-murman.ru