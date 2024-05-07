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Мурманская область. Арктика (16+)07.05.24 10:15

Более 50 километров дорог отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманской области

«В Мурманской области начинается дорожная кампания. В рамках работ планируется привести в нормативное состояние региональные и местные дороги, искусственные сооружения и освещение. Работы будут проводиться в рамках нескольких проектов», – рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова вчера в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

Так, в ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в Мурманской области будут проводиться работы на пяти участках региональных автодорог, на четырёх искусственных сооружениях, а также на 27 участках улично-дорожной сети агломерации «Мурманская». В ремонт по нацпроекту включены участки региональных дорог Кандалакша – Полярные Зори, Кола – Мурмаши, Умба – Кандалакша, автоподъезда к селу Териберка, км 10 – км 20 (реконструкция), км 20 – км 35 (капитальный ремонт). Вышеуказанные объекты будут введены в эксплуатацию в этом году. Также работы будут выполнены на мостовых переходах через реки Канентъявр, Большая Печенга, через Кольский залив и будут начаты работы на путепроводе через железную дорогу на объездной автодороге г. Апатиты. 

В рамках стратегического плана «На Севере — жить», реализуемого по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, будут ремонтироваться объекты регионального и местного значения.

На региональных объектах будет выполнено устройство освещения, а именно на объездных автодорогах г.п. Кандалакши, г. Североморска, автодорогах Кандалакша – Полярные Зори, Заполярный – Сальмиярви, Кола – Мурмаши и автоподъездах к н.п. Лейпи, с. Минькино и н.п. Междуречье. Кроме устройства освещения, в рамках стратегического плана будут отремонтированы участки автодорог Апатиты – Залесье, Никель – Виртаниеми и автоподъезда к железнодорожной станции Луостари.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, при реализации стратегического плана «На Севере — жить» предоставлена государственная поддержка всем муниципальным образованиям, ремонт будет осуществлен на 123 объектах в муниципалитетах, в том числе на 30 объектах в Мурманске.

В ходе реализации мероприятий по развитию ЗАТО и Арктической зоны России, в которых дислоцированы воинские формирования, будут выполняться работы на 57 объектах, расположенные в Кандалакшском районе, закрытых административно-территориальных образованиях г. Североморск, Александровск и г. Заозерск.

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