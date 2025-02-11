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Мурманская область. Арктика (16+)11.02.25 19:45

Более 50 комплектов медалей разыграли на чемпионате и первенстве Мурманской области по кикбоксингу

В Мурманске на площадке Центрального стадиона профсоюзов состоялись чемпионат и первенство Мурманской области по кикбоксингу «Памяти Элины Гисмеевой». В рамках соревнований спортсмены боролись за золотые медали чемпионата в рамках дисциплины поинт-файтинг и первенства по дисциплинам лоу-кик и К1.

В дисциплине поинтфайтинг победителями чемпионата Мурманской области стали Виталий Горнаев, Данил Герасимов, Александр Шешеня, Ильяс Топаев, Дарья Марченко, Ангела Еремеева, Иван Невара, Егор Попов, Матвей Головченко, Егор Моськин, Анастасия Заика, Елизавета Кандаурова, Варвара Несвистайло, Таисия Богда, Александр Кишмерёшкин, Ярослав Астрамович, Дмитрий Парфёнов, Денис Новик, Родион Москалев, Денис Надеждин, Кирилл Шелыгин, Матвей Никитин, Никита Спиров, Егор Чигарев, Мухаммадумар Камилов, Евгений Евсевичев, Велислав Махов, Кирилл Томилов и Анастасия Малашина.

Золотые медали первенства Мурманской области в дисциплине лоу-кик завоевали Ильяс Топаев, Егор Паюл, Атабай Гейдарли, Юсуф Баходиров, Егор Моськин, Елизавета Кандаурова, Софья Хохлова, Ангела Еремеева, Снежана Кочанова, Аргымай Бабинасов, Мехрубон Ёкубов, Ярослав Захаров и Савелий Рушковский.

Первое место на областном первенстве в дисциплине К1 заняли Рамазан Ульянов, Шамиль Ульянов, Ильяс Топаев, Сергей Бондарёнок, Алиса Малова, Татьяна Соина, Ибрагим Шалбузов, Матвей Кононенко, Федор Попович, Егор Моськин, Аргымай Бабинасов, Мехрубон Ёкубов, Максим Митяев и Алена Рыбина.

Как отмечает региональное Министерство спорта, развитие физической культуры и спорта в Мурманской области является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере - жить».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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