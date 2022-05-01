Более 50 млн рублей из регионального бюджета распределят муниципалитетам на создание открытых пространств для молодёжи «СОПКИ.SPORT»

По инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в 2021 году в регионе началось создание точек притяжения для молодёжного актива. В рамках единого бренда «СОПКИ» эта работа ведётся по линии региональных министерства спорта, Министерства культуры и комитета молодёжной политики. Все открытые спортивные пространства в Кольском Заполярье, включая комплектацию оборудования, будут организованы в едином стиле в формате «СОПКИ.SPORT». На создание таких брендированных спортивных пространств из регионального бюджета было выделено 50 млн рублей.

Постановление об утверждении правил предоставления и распределения соответствующих субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований подписал глава региона. Субсидии на мероприятия по открытию спортивных пространств для молодежи запланированы в рамках государственной программы Мурманской области «Физическая культура и спорт».

Как сообщает региональное Министерство спорта, максимальный размер субсидии на открытие одного спортивного пространства составит 4,7 млн рублей. Комплектация универсального спортивного пространства будет включать в себя оборудование для силовых тренировок, беговую дорожку, велотренажер, скамейки и шкафчики для переодевания.