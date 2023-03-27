Более 50 млн рублей направлено на поддержку жителей Мурманской области, нуждающихся в опеке

Об этом в ходе оперативного совещания правительства региона сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Мурманская область – один из немногих регионов страны, в котором на законодательном уровне закреплено право опекунов на получение выплат. В 2022 году мы направили более 50 млн рублей на поддержку северян, нуждающихся в опеке, из них – 29,4 млн рублей составили выплаты опекунам», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор напомнил, что с декабря 2020 года в Мурманской области действует закон, согласно которому опекунам совершеннолетних недееспособных граждан выплачивается 17 тысяч рублей в месяц. Данное право закреплено в регионе на законодательном уровне.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на территории Мурманской области созданы 17 органов опеки и попечительства, которые помогают защищать права и законные интересы подопечных, осуществлять надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые помещены подопечными. Сегодня в органах опеки и попечительства на учете состоят более 2,2 тысячи совершеннолетних граждан, более 95% из которых недееспособны.