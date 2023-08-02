Более 50% несчастных страховых случаев в России в первом полугодии текущего года произошли с детьми и подростками

Вторая уязвимая группа — россияне возрастом 40-49 лет, сообщает пресс-служба Страхового Дома «ВСК».

В первом полугодии 53% страховых событий по рискам от несчастных случаев и болезней пришлось на детей и подростков — таковы результаты исследования компании. Самая «уязвимая» возрастная категория клиентов компании, помимо несовершеннолетних — россияне возрастом 40-49 лет, на них приходится 11% страховых случаев с начала года.

Самыми распространенными типами повреждений (в порядке убывания) в 2023 году стали переломы, ушибы и растяжения.

Как указывается в сообщении, чаще всего с начала 2023 года россияне получали травмы при занятиях спортом, а также в быту. Также одним из самых травмоопасных занятий, согласно статистике выплат, является ремонт авто.

В 2023 году самые серьёзные травмы были зафиксированы в апреле — в этот период размер выплаты (который зависит от тяжести травмы) составлял более 25 тысяч рублей, в среднем в течение года — 23 тысячи. Самая крупная компенсация (без учёта страховых случаев, повлекших смерть или получение инвалидности) была получена 34-летним жителем Оренбурга в связи с травмами из-за ДТП — 935 тысяч рублей.