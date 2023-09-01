Более 50 окопных свечей изготовили жители Мурманского дома-интернета для участников СВО

Активисты партии «Единая Россия» провели очередной мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей среди постояльцев дома-интерната.

«Производство окопных свечей — простой, но трудоёмкий процесс. Подготовьте металлическую банку (как из-под консервированного горошка или даже больше). Следующий шаг: поместить внутрь нарезанные полоски картона. Фитиль также изготовлен из картона. Самое главное — это воск или парафин. Можно огарки растопить на водяной бане. Жидкость наливается в ёмкость. После охлаждения свеча готова к своему предназначению: освещение и тепло. Она горит около восьми часов и может использоваться для согревания рук или сушки мелких предметов. При приготовлении в больших банках их также можно использовать для разогрева пищи и приготовления горячих напитков», - рассказала Виктория Лавринович, главный специалист отдела агитационно-пропагандистской работы регионального исполкома партии.

«Окопные свечи были придуманы ещё в годы Первой мировой войны и теперь, спустя более чем сто лет, по-прежнему помогают солдатам. Наши постояльцы всегда с большим удовольствием принимают участие в таких мероприятиях, ведь для них важно чувствовать свою востребованность и иметь возможность помогать другим людям», – отметил директор Мурманского дома-интерната для престарелых и инвалидов, региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение» Сергей Ершов.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/bolee-50-okopnyh-svechej-izgotovili-zhiteli-murmanskogo-doma-interneta-dlya-uchastnikov-svo